Ekonom till serviceförvaltningen
2025-10-14
Publiceringsdatum2025-10-14Dina arbetsuppgifter
Det är något speciellt att jobba som ekonom i Malmö stad. Du jobbar tillsammans med andra kunniga kolleger för Malmöborna och du har som ekonom goda utvecklingsmöjligheter i vår stora och breda organisation. Nu har du chansen att som ekonom på serviceförvaltningen bli en del av Malmö stad.
Serviceförvaltningens gemensamma uppdrag innebär att utföra service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag. Vi ansvarar också för förvaltning och byggnation av kommunala fastigheter. Vi underlättar för stadens förvaltningar genom att samordna och effektivisera service och tjänster såsom skolmåltider, kontaktcenter och stadens IT-verksamhet.
Som ekonom på serviceförvaltningen arbetar du för hela förvaltningen men är inriktad mot en av våra verksamhetsavdelningar. Nu söker vi ekonomer som främst ska arbeta med stadsfastigheter som bygger och förvaltar stadens fastigheter vilka är allt från skolor och vårdboende till Malmö opera och stadsbiblioteket samt kommunteknik som ansvarar för skötsel av parker, gator, torg, underhåller vägar, sköter vinterväghållningen mm.
Exempel på arbetsuppgifter:
• budget- prognos- och bokslutsarbete
• stödja, utbilda och guida chefer i arbetet med att följa upp och arbeta med sin ekonomi
• sammanställa, dokumentera och kvalitetssäkra och analysera verksamhetens budget och prognos
• kvalitetssäkra redovisningen
• arbeta kreativt med att utveckla ekonomiuppföljningen för att ge verksamheten de bästa förutsättningarna för att följa sin ekonom
• samarbeta och kunskapsutbyte med övriga ekonomer och controllers inom förvaltningen
• delta i gemensamma projekt inom förvaltningen och stadenKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha högskoleutbildning minst 180 poäng med ekonomisk inriktning eller motsvarande utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har minst 3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du behöver ha redovisningskunskaper och ha arbetat med uppföljnings- och analysarbete i nära samarbete med verksamheten. Det är meriterande om du har arbetat med fastighetsekonomi samt som ekonom i en större organisation som är politiskt styrd. Du behöver ha goda kunskaper i Office 365 och i svenska, både tal och skrift. Kunskaper i Raindance och Qliksense är meriterande, precis som att du vill ta till dig andra IT-stöd inom området.
Du är en social person som har lätt för att ta kontakt med andra i organisationen. Din nyfikenhet är vad som driver ditt arbete framåt och du strävar efter utveckling. Du är självgående, tar ansvar för dina uppgifter och är pedagogisk i din konsultativa roll. Du har lätt för att strukturera i ditt arbete och har en förmåga att prioritera. Kreativitet och engagemang för verksamheten är viktigt och du drar dig inte för att ta dig an nya utmaningar. Du trivs med att samarbeta med andra, och är tydlig och kommunikativ.
Om arbetsplatsen
Serviceförvaltningens ekonomiavdelning är en grupp på cirka 20 personer med controllers och ekonomer som tillsammans arbetar för att stödja våra avdelningar i arbetet med förvaltningens ekonomi och att utveckla våra arbetssätt. Vi är en grupp som kännetecknas av god stämning och kollegialitet där vi stöttar varandra med fokus på uppdraget. Vår arbetsplats finns i centrala Malmö och vi ger anställda möjlighet till visst hemarbete.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Förvaltningen omsätter ca 4 miljarder och har cirka 1900 anställda. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Snarast möjligt
Möjlighet till distansarbete: Ja, i viss omfattningÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Ersättning
