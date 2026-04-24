Ekonom till serviceförvaltningen
Ref: 20261020 Publiceringsdatum2026-04-24
Det är något speciellt med att arbeta som ekonom i Malmö stad. Här jobbar du tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor för Malmöbornas bästa, samtidigt som du får goda möjligheter till utveckling i en stor och mångsidig organisation. Nu har du chansen att bli en del av Malmö stad i rollen som ekonom på serviceförvaltningen.
Serviceförvaltningens gemensamma uppdrag innebär att leverera service och tjänster till Malmö stads förvaltningar och kommunala bolag. Genom samordning och effektivisering av service bidrar vi till att underlätta för stadens verksamheter.
Som ekonom hos oss arbetar du för hela förvaltningen, med fokus på en av våra verksamhetsavdelningar. Rollen är både verksamhetsnära och utvecklingsinriktad.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:
arbeta med budget-, prognos- och bokslutsprocesser
stödja, utbilda och guida chefer i det löpande arbetet med ekonomisk uppföljning
sammanställa, dokumentera, kvalitetssäkra och analysera budget och prognoser
kvalitetssäkra redovisningen
utveckla och förbättra ekonomisk uppföljning för att ge verksamheten bästa möjliga beslutsunderlag
samarbeta och utbyta kunskap med övriga ekonomer och controllers inom förvaltningen
delta i gemensamma utvecklingsprojekt inom förvaltningen och Malmö stadKvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten har du en högskoleutbildning om minst 180 högskolepoäng med ekonomisk inriktning eller annan utbildning och erfarenhet som bedöms som likvärdig. Du har gärna erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har goda redovisningskunskaper och erfarenhet av uppföljnings- och analysarbete i nära samarbete med verksamheten. Det är meriterande om du har arbetat som ekonom i en större, politiskt styrd organisation.
Du har goda kunskaper i Office 365 samt mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Erfarenhet av Raindance och Qlik Sense är meriterande, liksom intresse och vilja att sätta dig in i nya IT-stöd inom ekonomiområdet.
Som person är du social och har lätt för att skapa kontakter inom organisationen. Du är nyfiken, utvecklingsorienterad och tar ett stort eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är strukturerad, har god prioriteringsförmåga och är pedagogisk i din konsultativa roll. Du trivs med att samarbeta med andra, är tydlig i din kommunikation och ser nya utmaningar som en möjlighet att utvecklas.
Om arbetsplatsen
Serviceförvaltningens ekonomiavdelning består av cirka 20 ekonomer och controllers som tillsammans arbetar för att stödja förvaltningens avdelningar i ekonomiska frågor och utveckla våra arbetssätt. Vi är en engagerad och prestigelös grupp som präglas av god stämning, kollegialitet och samarbete med fokus på vårt gemensamma uppdrag. Vår arbetsplats är belägen i centrala Malmö.
Serviceförvaltningen är uppdelad i fem avdelningar och erbjuder allt från färdtjänst till IT och att svara medborgarna i Malmö stads kontaktcenter. Vi underhåller gator, parker, grönytor och stränder, förvaltar Malmö stads alla byggnader och ser till att våra skolelever får bra och näringsrik mat. Förvaltningen omsätter ca 4 miljarder och har cirka 1900 anställda. Tillsammans är vi en smart servicepartner till staden.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast möjligt
Möjlighet till distansarbete: Ja, i viss omfattningÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261020".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
Malmö Stad Kontakt
Vision
Jörgen Magnusson 0723-813478
