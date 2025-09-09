Driven butikschef till Smarteyes - Östersund
2025-09-09
Har du en driven, mål- och resultatorienterad personlighet som är nyfiken på att utvecklas i ledarskap? Vill du hänga med oss på vår resa och tillsammans med dina kollegor utveckla en butik? Vill du jobba på en av Sveriges bästa arbetsplatser? En modern organisation där förändring, enkelhet och omtanke är ledorden? Då är detta en tjänst för dig!
Vårt erbjudande
Passion, enkelhet och omtanke viktiga ledord, vilket utgör grunden i vårt arbete och bygger vår kultur. Smarteyes erbjuder en arbetsplats där delaktighet och samarbete har en betydande roll i det dagliga arbetet. För oss på Smarteyes är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Din åsikt är därför betydelsefull och du kommer att ha stora möjligheter att påverka och utveckla din arbetsplats.
I region Norr har vi i dagsläget 13 butiker och utifrån geografi arbetar vi nära och tillsammans med att utveckla våra verksamheter genom att vi tillsammans träffas regelbundet och utbyter erfarenheter. Det gemensamma utvecklingsarbetet leds av en regionchef som kommer bli din närmsta chef.
Ditt uppdrag
Vi på Smarteyes söker nu en driven personlighet som vill ha ansvar för, utveckla och leda det dagliga arbetet som butikschef i vår butik i Östersund. Du kommer driva arbetet i butiken tillsammans med butikens medarbetare både genom att vara en del utav det dagliga arbetet i butiken, men också genom att bidra till dina BC kollegor i regionen på olika sätt. Vidare kommer du att ha det övergripande lönsamhetsansvaret samt ansvar för personal och arbetsmiljö.
Ditt fokus är förutom det ovanstående även att aktivt utveckla butikens rutiner och arbetssätt samt ansvara för budgetering och rekrytering.
Vad vi söker
Som person är du trygg i ditt ledarskap, älskar att jobba mot resultat och har såklart ett brinnande intresse för att bemöta våra kunder på bästa sätt och att de ska hitta rätt bland våra bågar i butiken. Du är bra på att prioritera och organisera samtidigt som du har lätt för att samarbeta och hitta nya strategier för att utveckla butiken, dig själv och dina kollegor.
Sist men inte minst önskar vi att du har tidigare erfarenhet av ledarskap (gärna inom detaljhandeln), helst ett år.
Om Smarteyes
Engagerade och välmående medarbetare är Smarteyes viktigaste tillgång och vi arbetar aktivt för en arbetsmiljö och kultur där alla våra medarbetare trivs över tid. Smarteyes är en arbetsplats där delaktighet och samarbete har en betydande roll i det dagliga arbetet. Vi följer upp medarbetartrivsel och engagemang på veckobasis för att alltid veta hur vår organisation mår. Hur stolta och glada vi är över hur väl våra medarbetare trivs berättar vi gärna mer om!
Smarteyes är en av Sveriges snabbast växande optikerkedjor som även finns i Danmark. Ända sedan starten 2007 har vi på Smarteyes haft en lite annorlunda syn på glasögon, vi ser dem nämligen som någonting mer än ett synhjälpmedel - vi ser dem även som en modeaccessoar. Genom effektiva inköp och god design erbjuder vi ett brett sortiment modeglasögon till attraktiva priser i våra 71 butiker i Sverige. Sedan 2022 ingår vi i Synoptik A/S samt EssilorLuxottica, och ser mycket framemot att fortsätta utveckla framtidens optik tillsammans!
Läs mer om oss på www.smarteyes.se
Start: September
Omfattning: Heltid
Ort: Östersund
Lön: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Vikariat , ett år
Kontaktperson: William Liljegren, telefon: 0734-474134, epost: William.liljegren@smarteyes.se
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag vid rätt matchning!
I alla våra rekryteringsprocesser tillämpar vi bakgrundskontroll av slutkandidat.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-23
Detta är ett heltidsjobb.
Synoptik Sweden AB (org.nr 556607-7904)
Optik Smart Eyes AB
Butikschef
William Liljegren william.liljegren@smarteyes.se
9498836