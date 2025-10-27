Drifttekniker
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!
Vi söker en Drifttekniker till Enheten för drift & underhåll. Enheten ansvarar för förvaltning av kommunens lokaler. Vi är idag ett team på 20 personer som arbetar med detta.
Som Drifttekniker ansvarar du för ett antal byggnader avseende planerad tillsyn, underhåll och skötsel samt mer akut felavhjälpande åtgärder, service och underhåll.
Du kommer att ingå i ett team där vi arbetar både självständigt och i grupp.
Datorn är ett naturligt inslag i arbetet för alla anställda och vi ser därför att du har god teknisk kunskap. Installation och felsökning av teknik är en naturlig del i arbetet.
Du kommer att ingå i kommunens fastighetsberedskap under kvällar och helger var 6:e vecka.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en väl utvecklad känsla för service, som trivs med att arbeta med människor och som gillar när den ena dagen inte är den andra lik. Du är en person som är bra på att se vad som behöver göras och som ser till att det blir gjort.
Du har en adekvat utbildning och/eller flera års erfarenhet av fastighetsskötsel. (Vi tror att du har gymnasieutbildning och/eller KY-utbildning gärna med inriktning mot fastighetsskötsel, drift, förvaltning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
Du är tydlig men samtidigt lyhörd och du har en kreativ ådra som gör att du gärna omsätter idéer i praktiken. Då du med stor frihet får lösa de utmaningar du ställs inför i ditt arbete krävs det att du har ett sinne för ekonomiska beslut och ett driv som bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Det är viktigt att du har en förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv har ett engagemang och driv som bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Stor vikt läggs också vid samarbetsförmåga, flexibilitet och att du har en drivande personlighet.
Du har en god fysik då tyngre lyft förekommer.
Du behöver behärska det svenska språket väl, både i tal och skrift. Vi förutsätter att du har allmän datakunskap som i exempelvis Officepaketet.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Utdrag ur polisens belastningsregister krävs för anställning.
ÖVRIGT
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här: https://www.ostragoinge.se/behandling-av-personuppgifter/
I Östra Göinge kommun strävar vi efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Östra Göinge kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligen men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
