Drifttekniker - Inom Tetra Till Lfv

Vill du ha en viktig roll där du bidrar till att säkerställa stabil och tillförlitlig kommunikation i en samhällsviktig tjänst?
LFV söker nu flera serviceinriktade drifttekniker som vill arbeta med drift, underhåll och installation av TETRA-relaterad utrustning i en miljö där kvalitet och säkerhet står i fokus. Du kommer arbeta med ett nytt uppdrag inom kritisk kommunikation som omfattar felsökning, förebyggande och avhjälpande underhåll av det nationella radiokommunikationssystemet Rakel.
På LFV kommer du och dina kollegor att säkerställa pålitlig och säker kommunikation för samhällsviktiga funktioner inom områden som allmän ordning, säkerhet, hälsa och totalförsvar.Publiceringsdatum2026-01-08Om tjänsten
Som drifttekniker hos LFV arbetar du med drift, underhåll och vidareutveckling av utrustning kopplad till TETRA-nät. Det är en varierande roll med både praktiska och tekniska moment där din insats är avgörande för att kommunikationen fungerar dygnet runt. Rollen erbjuder bred kompetensutveckling och goda möjligheter att växa inom både teknik och ansvar.
Arbetet omfattar fältinsatser där du snabbt kan behöva åka ut till site vid driftstörningar eller planerade uppdrag. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor, och har tät kontakt med kunder och tekniska team.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Felsöka, underhålla och installera teknisk utrustning, både självständigt och i team.
• Komplex felanalys samt lösa olika nivåer av nätverksproblem för att säkerställa hög tillgänglighet av system.
• Säkerställa funktion och tillgänglighet i Radio-, Transmissions- och IT-utrustning.
• Prestandaförbättringar och uppgraderingar av system såväl hårdvara som mjukvara.
• Skapa dokumentation och tekniska rapporter.
Vem är du?
Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete, med förmåga att ta egna initiativ och samarbeta väl med andra, både internt och externt. Ditt arbete präglas av affärsmässighet, kvalitet och hög servicegrad.
Vi söker dig som är tekniskt intresserad och vill utvecklas inom flera teknikområden. Du arbetar strukturerat och kommunikativt, med fokus på dokumentation, noggrannhet och ett högt säkerhetsmedvetande. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter och som bidrar till helheten i teamet genom engagemang och ansvar.
Vi ser att du har:
• Erfarenhet av teletekniska system, inriktning radio-/mobilnät samt kraftförsörjning.
• Erfarenhet av radioteknik, transmission och IT-infrastruktur eller motsvarande.
• Möjlighet att arbeta på hög höjd, mastarbete för Radiolänk.
• Erfarenhet av tekniska installationsarbeten.
• Erfarenhet av serverdrift och IP-nätverk.
• Självständigt arbete i fält med krav på kvalitet och dokumentation.
• Manuellt B-körkort.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Treårig gymnasieutbildning inom teknik eller motsvarande.
Meriterande för denna tjänst är:
• Erfarenhet av arbete i TETRA-miljö.
• Erfarenhet av radiotekniska mätningar på antennsystem och radiolänk.
• Erfarenhet av arbete med samhällskritisk infrastruktur.
• Erfarenhet av brandväggar och routing eller motsvarande.
• Erfarenhet av arbete i projektform eller tekniska förbättringsteam.
• Kunskap om virtualisering (t.ex. VMware), server- och lagringslösningar.
Övrig information
Tjänsterna är en tillsvidareanställning med placeringsort Kristinehamn. Beredskapstjänstgöring ingår och övernattningar kan förekomma i tjänsten.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Om verksamheten
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här - https://www.lfv.se/.
