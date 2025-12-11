Driftschef
Lantmännen Ek För / Lagerjobb / Malmö Visa alla lagerjobb i Malmö
2025-12-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmännen Ek För i Malmö
, Staffanstorp
, Eslöv
, Skurup
, Svalöv
eller i hela Sverige
Vill du leda och utveckla lagerverksamhet där kvalitet, effektivitet och engagemang står i centrum? Till Lantmännen Maskins reservdelslager söker vi två Driftschefer med olika inriktningar - en med ansvar för godsmottagning, och en med ansvar för pack. I båda rollerna får du en viktig position i att driva vår logistik framåt och säkerställa att våra kunder får rätt produkter i rätt tid.
Det här kommer du att göra
Som Driftschef på Lantmännen Maskin får du ett helhetsansvar för att leda, utveckla och skapa stabilitet i ett av våra centrala lagerflöden. Beroende på roll innebär det antingen att du ansvarar för processerna från godsmottagning till korrekt lagerläggning, eller processen för pack vilket innebär en färdigpackad leverans. Oavsett inriktning kommer du att vara en närvarande ledare i vardagen, samtidigt som du driver ett långsiktigt utvecklingsarbete för att förbättra effektivitet, kvalitet och arbetsmiljö.
Du leder och coachar ditt team, sätter tydlig struktur i arbetet och driver förändring med fokus på ordning, arbetsmiljö och kvalitet. Rollen innebär ett nära samarbete med lagerchef och övriga driftschefer där du tillsammans arbetar för att optimera helheten i lagret och skapa smidiga flöden genom verksamheten. Du arbetar datadrivet, följer upp och analyserar nyckeltal samt tar initiativ till förbättringar och effektiviseringar. Du har också en viktig roll i att säkerställa att rutiner, instruktioner och processer är aktuella, kommunicerade och förankrade i organisationen.
Tjänsten är placerad i Malmö och du rapporterar till Lagerchef.
Du har
- Flera års erfarenhet av ledande roll inom lager- eller logistikverksamhet
- Erfarenhet av personalansvar och vardagligt ledarskap
- God systemvana, gärna inom WMS och affärssystem
- Erfarenhet av förbättringsarbete och strukturerade arbetssätt
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Du är
- En trygg, motiverande och närvarande ledare som får teamet att växa
- Strukturerad och noggrann i både planering och uppföljning
- Handlingskraftig och lösningsorienterad, med förmåga att få saker att hända
- Kommunikativ och duktig på att samarbeta över funktioner
- Engagerad, kvalitetsmedveten och prestigelös i ditt sätt att arbeta
Du delar våra värderingar: Öppenhet, Helhetssyn och Handlingskraft - och vårt löfte om att ta ansvar från jord till bord.
Vad vi erbjuder
Lantmännen är en stor internationell koncern och har en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online, gärna så snart som möjligt, men senast den 6/1. I din ansökan har du möjlighet att bifoga ditt CV eller LinkedIn-profil. För en mer objektiv och inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot personligt brev utan ber dig istället att besvara urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. I rekryteringsprocessen ingår både psykometriska tester och kompetensbaserade intervjuer, med syftet att säkerställa en rättvis och träffsäker bedömning.
Observera att vi kommer att vara lediga under helgerna, vilket kan innebära något längre svarstider än vanligt under den perioden. Vi uppskattar ditt tålamod och återkommer så snart som möjligt efter årsskiftet. Vi är tillbaka på kontoret den 7 januari.
För slutkandidat kommer en bakgrundskontroll att genomföras. Har du frågor om tjänsten eller processen är du varmt välkommen att kontakta Acting Talent Acquisition Manager, Johanna Leijon på johanna.leijon@lantmannen.com
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Mer om Lantmännen Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
, https://lantmannen.com/ Arbetsplats
Lantmännen Lantbruk Jobbnummer
9640183