Drifts Ledare
Flexit Sverige AB / Lagerjobb / Årjäng Visa alla lagerjobb i Årjäng
2026-01-20
, Eda
, Arvika
, Bengtsfors
, Åmål
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flexit Sverige AB i Årjäng
, Eda
, Stockholm
eller i hela Sverige
Bli vår nya Driftsledare på lager och varumottagning i Ørje
Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation i Norge, med en stark position inom byggbranchen och ett solitt varumärke byggt sedan starten 1974. Vi har tydliga tillväxtambitioner och investerar kraftigt i både produktutveckling, nya marknadsmöjligheter och goda kundupplevelser, med allt vad det kräver, med god lagerhantering och varuflöde.
På vårt huvudlager i Ørje, jobbar det för närvarande 25 anställda. Utöver lagerdrift, har vi även vår kanalproduktion här. Vårt lager utökades och moderniserades 2023, vilket innebär att vi är rustade för framtiden.
Som driftsledare kommer du vara en viktig resurs och stödjande aktör för alla våra lageranställda i nära samarbete med vår lager- och produktionschef. Vi behöver en ledare som kan vara närvarande och stärka den dagliga verksamheten, stödja våra medarbetare i praktiskt arbete och aktivt bidra till att skapa en god, inkluderande och utvecklande arbetsmiljö. Publiceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
• Planera och fördela uppgifter för effektiv daglig verksamhet och utifrån våra mål.
• Personalansvar med vad som krävs för löpande uppföljning och utveckling av medarbetaren.
• Underhålla och vidareutveckla vårt lagerhanteringssystem [Warehouse Management System].
• Kontinuerlig utveckling och förbättring av arbetsrutiner.
• Implementera, revidera och vidareutveckla vår praxis för lean och kontinuerlig förbättring [5S].
• Bidra i arbetet med HMS och riskbedömningar.
• Implementera och följa upp våra hadlingsplaner och eventuella förbättringar/förändringar.
Önskade kvalifikationer och egenskaper
• Erfarenhet av varumottagning, lagerhållning, plockning och utskick.
• Kunskap om lagerhantering [WMS] och med motivation att optimera flöde,utnyttjande och effektivitet.
• Interesse fö, och vilja att arbeta med människor och ledning.
• Förståelse och förbättringsarbete.
• Teknisk förståelse.
Vi kan erbjuda
• Spännade roll i ett familjeägt och tryggt företag som har stora planer för framtiden.
• Tillsvidareanställning och goda utvecklingmöjligheter.
• En god arbetsmiljö med engagerade kollegor.
Vid frågor, kontakta Lager- co produktionschef Michael Gunnarsson på telefon eller E-post. +47 92 83 93 76 / michael.gunnarsson@flexit.no
Frist 15.02.2026 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: michael.gunnarsson@flexit.no Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexit Sverige AB
(org.nr 556675-4817), http://www.flexit.no
Källhultsvängen 5 B (visa karta
)
672 41 TÖCKSFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9695323