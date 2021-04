Domstolsverket söker kursvärdar - Sveriges Domstolar - Administratörsjobb i Stockholm

Sveriges Domstolar / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-06Vill du arbeta som kursvärd i våra utbildningslokaler i Stockholm?Vi söker dig som har minst 60 högskolepoäng från pågående juristutbildning och som tycker att det skulle vara stimulerande att träffa personal från Sveriges Domstolar och lärare från olika delar av juristvärlden.Som kursvärd måste du vara serviceinriktad, noggrann och teknikkunnig. Du har också förmåga att prioritera och planera ditt arbete och att hantera flera olika uppgifter parallellt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga förmågor. Ingen erfarenhet krävs.2021-04-06Som kursvärd ansvarar du för service i anslutning till våra utbildningar. Utbildningarna bedrivs på plats i klassrum eller så undervisar lärarna via Skype. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att se till att lokalerna är förberedda och iordningsställda och att den tekniska utrustningen fungerar. Du ska också vara tillgänglig för lärare och kursdeltagare samt plocka fram och ta bort fikabröd i samband med pauser. Utbildningarna bedrivs på vardagar under terminstid och varje kurs pågår normalt under en till tre dagar.Anställningen löper terminsvis. Anställningsform är tidsbegränsad anställning som timavlönad studentmedarbetare. Som kursvärd arbetar du i regel 1-2 pass i veckan. Vi kommer att tillämpa löpande urval så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag!Vi har åtta eller flera lediga befattningar.Vilka är vi?Domstolsverket har sitt huvudkontor i Jönköping och lokalkontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. På myndigheten arbetar cirka 400 personer med att utveckla, administrera och stödja Sveriges Domstolar inom bland annat IT, HR, kompetensutveckling, ekonomi, juridik, kommunikation och säkerhet. Domstolsverket arbetar för en jämställd verksamhet. Vi är även en miljöcertifierad arbetsplats.Sveriges Domstolar utgörs av ett 80-tal olika domstolar där cirka 6 800 personer arbetar. Hos oss på Domstolsverket har vi hög kompetens bland våra medarbetare och vi arbetar engagerat, kvalitetsinriktat och målstyrt. Som medarbetare på Domstolsverket har du möjlighet att utvecklas och att själv bidra till utvecklingen inom Sveriges Domstolar.För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges domstolar kompetensbaserad rekrytering. Vårt urval bygger på kandidaternas kompetenser och meriter.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid8-16 h/vecka. Tillträde: 2021-08-10 Visstidsanställning till 2021-12-22TimanställningSista dag att ansöka är 2021-04-30Sveriges Domstolar5674548