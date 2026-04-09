Doktorand inom molekylär avbildning
Projektbeskrivning
Forskarutbildningsämne: Fysik
KTH och gruppen Medicinsk bildfysik ligger i forskningsfronten när det gäller nya tekniker för medicinsk avbildning, både vad gäller utveckling av avancerad hårdvara och mjukvara för bildrekonstruktion, algoritmutveckling och andra beräkningsmetoder. Arbetet i vår forskargrupp har hittills lett till tre avknoppningsföretag samt ett antal innovationer som har installerats på kliniker i över 30 länder och används i mer än 10 miljoner patientundersökningar. Vid oberoende utvärderingar av forskningen i vår grupp har vi genomgående fått högsta betyg, både för vetenskaplig excellens och för samhällspåverkan. För mer information, se vår hemsida.
Vi söker nu en doktorand som vill använda sina kunskaper inom matematik, djupinlärning och programmering för att utveckla nya algoritmer och beräkningsmodeller med syfte att revolutionera den diagnostiska kvaliteten inom molekylär avbildning (läs mer om projektet här). Forskningen omfattar avancerad bild- och signalbehandling, statistisk modellering och maskininlärning, anpassade för stora och komplexa datamängder samt kliniska krav på hög noggrannhet, robusthet och beräkningseffektivitet. För rätt kandidat innebär detta en möjlighet att arbeta med problemformuleringar där framsteg kan få direkt betydelse för tidig upptäckt och behandling av exempelvis cancer och hjärt- och kärlsjukdomar, och där teoretisk kompetens omsätts i lösningar som gör verklig skillnad för patienter och sjukvården.
Handledning: Biträdande lektor Mats Persson föreslås handleda doktoranden. Beslut tas vid antagning
Behörighet för antagning
För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:
avlagt en examen på avancerad nivå, eller
fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå inom ämnet Fysik krävs att den sökande har godkända kurser om minst 60 högskolepoäng på lägst avancerad nivå i ämnet Fysik eller andra ämnen som bedöms vara direkt relevanta för den aktuella inriktningen. Dessa krav anses uppfyllda även av den som i annan ordning förvärvat i huvudsak motsvarande kunskap.
Utöver ovanstående finns också ett obligatoriskt krav på engelska motsvarande Engelska B/6.
Urval
För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:
självständigt driva sitt arbete framåt,
kunna samarbeta med andra,
ha ett professionellt förhållningssätt och
analysera och arbeta med komplexa frågor.
Ytterligare meriterande kunskaper, färdigheter och egenskaper inkluderar:
Mycket goda kunskaper i matematik
Mycket goda kunskaper i djupinlärning
Mycket goda färdigheter inom numerisk programmering
God förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift då det krävs i det dagliga arbetet
Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper.
Målexamen: Doktorsexamen
Information om antagning och anställning
Endast den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Den sammanlagda anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. En anställd doktorand kan i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration. En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen får därefter förnyas med högst två år i taget.
Som doktorand får du del av KTH:s anställningsförmåner och har en månadslön enligt KTH:s avtal för doktorandlöner. Läs mer om Forskarstudier vid KTH | KTH | Sweden.
Ansökan
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.
Ansökan ska ha följande innehåll
Kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier och intyg på uppfyllda språkkrav (se ovan). Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk. Kopior av original ska vidimeras
CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.
Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)
Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten
Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). Publiceringsdatum2026-04-09
För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
