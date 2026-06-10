Pålitlig assistent till ung kvinna i Lidköping
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Lidköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Lidköping
2026-06-10
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Lidköping
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
eller i hela Sverige
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision – Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2026-06-10Om tjänsten
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). I din roll som personlig assistent kommer du huvudsakligen att hjälpa kunden med allt som uppstår i vardagen samt med grundläggande behov. Ditt arbete innebär att värna om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Varje assistans är unikt anpassad utifrån kundens liv och därför kan arbetsuppgifter variera beroende på arbetsplatsen.
Kunden är en kvinna i 30-årsåldern bosatt i Lidköping. Det är kundens individuella behov som styr arbetsdagen och arbetet kan till exempel vara hjälp vid förflyttning, personlig omvårdnad, träning och kommunikation samt vardagssysslor och aktiviteter i och utanför hemmet. Kunden har ett icke-verbalt språk, vilket innebär att din förmåga att vara lyhörd och närvarande är helt avgörande. Humana är ett värderingsdrivet omsorgsföretag vars kultur baseras på en gemensam syn kring vikten av vår värdering: Engagemang, Glädje och Ansvar. För att skapa bästa möjliga förutsättningar i rollen tillämpar vi ett lågaffektivt bemötande och arbetar strukturerat för att motivera kunden till personlig utveckling. I hemmet kan hund förekomma på besök.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden. Du behöver vara lugn, närvarande och flexibel, samt ha en god förmåga att sätta tydliga men mjuka gränser. Eftersom arbetet innebär fysiska moment behöver du ha god fysik. Arbetet kräver också att du är helt rökfri under din arbetstid.
För tjänsten krävs det att du har:
goda kunskaper i svenska i båda tal och skrift för att säkerställa en trygg kommunikation, dokumentation och hantering av vardagliga rutiner
tål pälsdjur (hund)
har tidigare erfarenhet av arbete inom vård och/eller omsorg
är lugn, trygg och lyhörd i ditt arbete
För tjänsten är det meriterande om du:
har utbildning inom vård och/eller omsorg
har erfarenhet av personer som använder ett icke-verbalt språk
har erfarenhet av lågaffektivt bemötande
innehar B-körkort och har tillgång till egen bil
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "så länge assistansuppdraget varar" med en tjänstgöringsgrad på cirka 70 % (i genomsnitt 28 timmar per vecka) plus väntetid. Arbetstiden är förlagd enligt ett rullande 4-veckorsschema med dygnspass (09:00-09:00). I passen ingår väntetid förlagd mellan klockan 22:00-05:50.
Schemat är strukturerat enligt följande: Vecka 1: Måndag Vecka 2: Onsdag och Lördag Vecka 3: Onsdag och Lördag Vecka 4: Måndag och Onsdag
Fast timlön enligt överenskommelse i samråd med Humanas lönepolicy och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Önskar startdatum är 2026-08-10, med start på schemarad vecka 3. Introduktionen omfattar två dagspass och två kvällspass. Introduktionen kan påbörjas så snart som möjligt eller genomföras under vecka 33, då det är mycket viktigt för oss att du känner dig helt trygg i ditt uppdrag innan du påbörjar schemat.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll – så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
För denna tjänst hos vuxen kund kräver vi, som ett kvalitetssäkrat avsteg, att du uppvisar ett giltigt utdrag ut polisens belastningsregister före en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Josefin Dybdahl josefin.dybdahl@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7884586-2046064". Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
531 32 (visa karta
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531 32 LIDKÖPING Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9957263