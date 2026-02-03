Doktorand i Vårdvetenskap
Inledning
Hälsa och välfärd i Dalarna, HvD (tidigare Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna) är ett samverkansorgan mellan Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner, i syfte att utveckla verksamheter inom socialtjänst och näraliggande hälso- och sjukvård. HvD söker nu en doktorand fram till licentiatexamen, till projektet "Från lag till praktik: Förebyggande socialt arbete för barn och unga enligt den nya socialtjänstlagen". Syftet är att stärka kunskapen, genom att bidra med praktiknära forskning för verksamhetsutveckling och vetenskaplig kunskapsutveckling. Kunskapen ska stödja utvecklingen av en evidensbaserad praktik i linje med den nya socialtjänstlagen.
Inom Institutionen för Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna finns en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Denna utlysning avser en plats på forskarutbildningen fram till licentiatexamen och omfattar forskarstudier med finansiering från HvD motsvarande 50%.
Doktoranden ska vara anställd på heltid i någon av Dalarnas kommuner. Doktoranden antas till forskarutbildningen Hälsa och Välfärd med inriktning evidensbaserad praktik i Vårdvetenskap. Doktoranden blir samtidigt knuten till HvD för att bidra till att stärka forskning och utveckling i samverkan.
Doktoranden erbjuds en sammanhållen struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen vid Högskolan Dalarna. Doktoranden får genom sin doktorandplats möjlighet att knyta kontakter med andra doktorander och forskare vid Högskolan Dalarna och andra lärosäten samt viktiga nätverk för yrkesverksamma och samarbetspartner inom HvD, exempelvis den nationella Forskarskolan för Yrkesverksamma i Socialtjänsten, FYS.
Din arbetsdag som doktorand
En forskarutbildning fram till licentiatexamen omfattar två års heltidsstudier. För denna tjänst bedrivs forskarstudier på 50% och 50% arbete hos arbetsgivare med bibehållen lön, vilket motsvarar ett upplägg om fyra år.
Under projektet förväntas du att självständigt under handledning bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att gå kurser och förväntas planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier, med stöd av handledare. Doktoranden kommer att utveckla sin förmåga att självständigt kritiskt granska och värdera forskningsresultat samt att kommunicera forskning muntligt och skriftligt på engelska. Doktoranden förväntas fungera som brobyggare mellan forskning och praktik, där den förväntas omsätta den kompetens som införskaffats genom forskarutbildningen i verksamhetens praktiska arbete. Doktoranden kommer att föra kontinuerlig dialog med Dalarnas kommuner, Högskolan Dalarna och HvD samt återkoppla kunskap och forskning inom HvDs område till flera verksamhetsnivåer. Stor vikt kommer att läggas vid såväl samarbetsförmåga som kompetens att samverka med det omgivande samhället.
Information om projektet
Detta är ett tvärvetenskapligt projekt vars övergripande syfte är att kartlägga och förstå implementeringen av den nya socialtjänstlagen med särskilt fokus på förebyggande arbete riktat mot barn, unga och familjer. Det handlar dels om att kartlägga hur begreppet "förebyggande" förstås inom socialtjänstens arbete gentemot barn, unga och familjer och hur det översätts och anpassas till konkret praxis i lokala kontexter, dels om vilka förändringar detta medför för socialsekreterarnas förståelse för och utvecklingen av det förebyggande sociala arbetet gentemot barn, unga och deras familjer. Projektet kombinerar ett empiriskt kartläggande med kunskaps-, organisations- och yrkesrollsperspektiv och har som yttersta syfte att bidra med kunskap om hur socialtjänstens förebyggande arbete riktat mot barn, unga och familjer kan stärkas. Som doktorand i detta projekt ingår du i en forskargrupp vid Högskolan Dalarna som studerar flera aspekter av implementeringen av den nya socialtjänstlagen.
Är du personen vi söker?
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som
• avlagt en examen på avancerad nivå i socialt arbete/vårdvetenskap/omvårdnad, eller motsvarande ämne relaterat till socialtjänstens-, hälso- och sjukvårdens eller annat relevant verksamhetsområde
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
• är anställd minst 50% inom någon av Dalarnas kommuner
För denna anställning krävs att du har:
• avlagt examen på avancerad nivå i vårdvetenskap/omvårdnad, socialt arbete eller motsvarande ämne relaterat till hälso- och välfärdsområdet
• med godkänt betyg genomfört examensarbete på avancerad nivå inom hälso- och välfärdsområdet
• nödvändiga språkkunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta inom socialtjänstens verksamhetsområde.
• erfarenhet av att arbeta med analys- och kvalitetsutveckling inom socialtjänstens verksamhetsområde.
Personliga egenskaper som behövs för att lyckas;
• samarbets- och samverkansförmåga, initiativförmåga, god analytisk förmåga och hög grad av ansvarstagande
Anställningen
Doktoranden bibehåller sin ordinarie anställning i någon av Dalarnas kommuner, där lön och andra förmåner behålls. Beslut om ändrade arbetsuppgifter tar arbetsgivaren där sökande har sin anställning (Dalarnas kommuner), Högskolan Dalarna ansvarar för antagning till forskarutbildningen.
Bedömningsgrunder
Högskolan Dalarna och Dalarnas kommuner kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning bedöms ha de bästa förutsättningarna för att genomföra forskarutbildning till licentiatexamen, inom det presenterade projektet.
Ansökningshandlingar
• Meritförteckning/CV
• Vidimerade kopior av examensbevis och betyg på ingående kurser i examen/mina, etc.
• Genomförda examensarbeten och/eller kandidat-/magisterexamensuppsatser samt eventuellt andra vetenskapliga texter eller relevanta texter, exempelvis utredningsuppdrag eller kvalitetsarbete
• En kortfattad beskrivning av varför den sökande är intresserad av forskarutbildningen och forskningsprojektet, omfattning maximalt två sidor.
• Kontaktuppgifter till två referenspersoner
Sista ansökningsdag 2026-03-15
Sverre Wide
Docent i sociologi och projektansvarig swi@du.se
023-77 80 53
Elin Venngren
Verksamhetsledare Hälsa och välfärd i Dalarnaejs@du.se
Ersättning
månadslön
