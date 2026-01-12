Doktorand i lavbiologi
Institutionen för ekologi, miljö och botanik (DEEP) har sin forskning och utbildning belägen vid Arrheniuslaboratorierna, på universitetsområdet Frescati.
Forskningen här genomförs inom ett brett spektrum av biologiska ämnesområden, inklusive ekologi och evolution, marinbiologi, växtfysiologi, växtsystematik samt miljö- och klimatvetenskap.
För närvarande arbetar cirka 100 personer, inklusive 35 doktorander och 15 postdoktorer, i 25 forskargrupper på DEEP.
Mer information om oss finns på: https://www.su.se/enheter/institutionen-for-ekologi-miljo-och-botanik
SciLifeLab är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper med fokus på forskning inom hälsa och miljö. Centret kombinerar ledande teknisk expertis med avancerat kunnande inom translationell medicin och molekylära biovetenskaper. SciLifelab är en nationell resurs som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. I Stockholm fungerar SciLifeLab Campus Solna som ett extra gemensamt campus för Stockholm Trio (KI, KTH, SU).
Mer information finns på: https://www.scilifelab.se/
Projektbeskrivning
Gulnara Tagirdzhanovas forskargrupp söker en doktorand till ett forskningsprojekt inom lavbiologi. Lavar, den arketypiska svamp-alg symbiosen, utgör ett stort undantag från vår förståelse av individualitet. Lavkroppar, även om de ser ut som en enda organism, består av flera orelaterade mikroorganismer: svampar, encelliga alger och bakterier. Inom en lav kan dessa mikroorganismer koordinera sin tillväxt, vilket leder till en stabil kroppsplan med flera vävnadstyper och bevarade strukturer. Mekanismerna bakom dessa interaktioner förblir i stort sett okända.
Målet med projektet är att belysa interaktionen mellan de organismer som utgör en lav. Projektet kommer att ha en tonvikt på bioinformatik, mikroskopi och molekylärbiologiska tekniker. Projektet kommer att genomföras på SciLifeLab Campus Solna och DEEP.
Behörighetskrav
För att bli antagen till forskarutbildning krävs att den sökande har grundläggande och särskild behörighet. Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.
Grundläggande behörighet har du, om du avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser på avancerad nivå om minst 60 hp, varav 15 hp ska vara kurs i något av områdena ekologi, evolution eller växtfysiologi, och 30 hp ska vara självständigt arbete inom något av dessa områden. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Urval
Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är:
- dokumenterade ämneskunskaper och färdigheter med relevans för forskningsområdet, såsom lavbiologi, svampbiologi, algernas biologi, symbiosens biologi, molekylär ekologi och relaterade områden
- dokumenterad erfarenhet av en eller flera av följande metoder: bioinformatik, mikroskopi, hantering av svamp-/alg-/bakteriekulturer, molekylärbiologiskt laboratoriearbete
- analytiskt och kreativt tänkande
- egen initiativförmåga
- självständighet
- samarbetsförmåga
- förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.
Om anställningen
Vi erbjuder en tidsbegränsad anställning som doktorand enligt 5 kap. högskoleförordningen (1993:100). Anställningstiden får inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år. Som doktorand ska du främst ägna dig åt din egen utbildning på forskarnivå, men i anställningen kan arbete med utbildning, forskning och administration ingå i begränsad omfattning (högst 20 %).
En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år, anställningen förnyas därefter med högst två år i taget.
