Djurskötare till kycklinguppfödning
AgriStella AB / Djuruppfödarjobb / Linköping Visa alla djuruppfödarjobb i Linköping
2026-06-02
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AgriStella AB i Linköping
Vi är familjeföretaget AgriStella AB som bedriver kycklinguppfödning och växtodling i Vreta Kloster, drygt en mil utanför Linköping. Uppfödningen omfattar ca 1 500 000 kycklingar per år och växtodlingen är inriktad på spannmål, raps och baljväxter på 200 hektar åker. Vi föder upp välmående och friska kycklingar, och är anslutna till Svensk Fågel djuromsorgsprogram.
Vi söker
Dig som har ett intresse för fjäderfäskötsel. Vi har inget krav på tidigare erfarenhet av fjäderfä då du löpande kommer att få den utbildning som krävs, både internt och vid utbildningstillfällen för branschen. Utbildning och/eller yrkeslivserfarenhet inom lantbruk är meriterande, men intresse och engagemang väger tyngre.
Du förstår vikten av att behandla djuren på ett omsorgsfullt sätt och vill bidra till att skapa bra förutsättningar för dem under uppfödningen.
Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi ser även att du gillar ordning och reda och är en ansvarstagande individ, bl.a. på grund av att vår verksamhet kräver en hög nivå på biosäkerhet och hygien. Av smittskyddsskäl får du därför inte ha fjäderfä eller reptiler hemma.
Arbetet är praktiskt och fysiskt krävande. Tjänsten kräver att du har B-körkort. Tidigare traktor- och maskinvana är meriterande men inte ett krav.
Vi erbjuder
En deltidstjänst om 50 - 75 % med fokus på kycklingarna. Din arbetsdag kommer att bestå av dagliga fasta rutiner hos kycklingarna, men även ha inslag av varierande arbetsuppgifter beroende på läge i uppfödningscykeln.
Exempel på dagligt arbete i kycklinguppfödningen är; skötsel och tillsyn, kontroll av foder-, vatten- och ventilationsutrustning, enklare service och underhåll.
Tjänsten omfattar även kvälls- och helgarbete enligt överenskommet schema.
Du kommer att vara en del av ett litet men drivet arbetslag. Vi hoppas att du precis som vi trivs i en familjär arbetsmiljö där man har kul tillsammans på jobbet!
Lön och villkor enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal. Tillträde under hösten 2026.
Vid frågor och intresse
Kontakta Hjalmar Cederskog, tel. 070-290 38 38 / hjalmar@myragard.se
Intervjuer och urval sker löpande, så tveka inte att höra av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: hjalmar@myragard.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AgriStella AB
(org.nr 559184-3619)
Myra Norrgård 1 (visa karta
)
585 76 VRETA KLOSTER Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Hjalmar Cederskog hjalmar@myragard.se 070-290 38 38 Jobbnummer
9941704