Digital kommunikatör (vikariat)
Om sektionen
Sektionen för digitala kanaler ingår i enheten för kommunikation. På sektionen arbetar åtta kunniga och engagerade medarbetare. Vi driver utveckling och förvaltning av webbplatserna av.se och intranätet samt våra andra digitala kanaler. Utvecklingen och förvaltningen omfattar både innehåll och funktionalitet. Sektionen arbetar kontinuerligt med analys av kanalanvändning och våra målgrupper.
Ditt nya jobb
Som digital kommunikatör kommer du att utveckla och förvalta innehållet i digitala kanaler. Det innebär målgruppsanpassning, redigering och publicering på vår externa webbplats av.se. Du kan paketera tillgänglig och sökoptimerad text samt bild och i vissa fall film för webb.
I gruppen som arbetar med webbplatsen ingår två andra digitala kommunikatörer med ansvar för innehållsarbetet, en systemförvaltare, en digital analytiker och en digital kommunikatör med ansvar för tillgänglighet.Publiceringsdatum2026-04-20Bakgrund
Rollen kräver att du har:
Minst två års universitets- eller högskoleutbildning inom kommunikation eller motsvarande ämnesområde.
Flerårig aktuell yrkesmässig erfarenhet av digital produktion och publicering i digitala kanaler med fokus på webb, inklusive arbete med målgruppsanpassning.
Mycket god förmåga att skriva begripligt och intresseväckande på svenska.
Mycket goda kunskaper i webbpublicering.
Goda kunskaper om att anpassa innehåll utifrån tillgänglighetskrav och klarspråk.
Goda kunskaper i att sökoptimera innehåll.
Det är meriterande om du har:
Arbete i offentlig verksamhet.
Arbetat i Episerver.
Som person ser vi att du kommer att trivas i rollen om du bidrar till ett gott samarbetsklimat och delar både information och expertis för att nå resultat i teamet. Du fokuserar på att nå uppsatta mål och möter det dagliga arbetet med trygghet och tilltro till din förmåga att hantera utmaningar. Vidare trivs du med att ta initiativ och har lätt för att ta kontakt med personer i och utanför den egna sektionen. Du är trygg med att självständigt hantera komplexitet och att lösa problem. Vid urvalet kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
En anställning hos oss kan innebära att befattningen placeras i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med eller utan registerkontroll kan därför komma att göras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning genomförs enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Vad vi erbjuder dig
Arbetsmiljöverket är en trygg arbetsgivare och en myndighet som hela tiden förändras med samhället vi verkar i. Vi är stolta över att få använda vår kunskap och vårt förtroende i vårt viktiga samhällsuppdrag. Tillsammans skapar vi en inkluderande kultur, som rymmer hjärta, mod och hjärna. Hos oss blir hela du en viktig del i något större.
Anställningen är ett vikariat, på heltid och med önskat startdatum 1 augusti 2026 till och med maj 2027 och är för närvarande placerad på vårt kontor i Solna. Vi tillämpar individuell lönesättning och provanställning på sex månader.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och en balans mellan jobb och fritid. Därför har vi flexibla arbetstider eller tillämpar förtroendearbetstid och ger möjlighet till distansarbete där verksamheten så tillåter. https://www.av.se/om-oss/Jobba-hos-oss/vara-formaner-och-villkor
Så rekryterar vi
Vi använder kompetensbaserad rekrytering, både för att kvalitetssäkra rekryteringen och för att motverka diskriminering. Vi ber dig därför att endast bifoga ett CV, och svara på några frågor istället för ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Eftersom vi arbetar kompetensbaserat använder vi oss av arbetspsykologiska tester och arbetsprov i den här rekryteringen. Intervjuer sker från vecka 21.
Vi tycker att det är viktigt att även du får göra din bedömning av oss. Därför välkomnar vi frågor före såväl som under rekryteringsprocessen. Fackliga kontaktpersoner är Adam Jansson för Saco, Eva Parissay för ST samt Jenny Bengtsson för Seko. Samtliga nås via Arbetsmiljöverkets växel: 010-730 90 00.
Vill du jobba tillsammans med oss för att ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet?
Välkommen med din ansökan senast den 3 maj 2026!
Rekryteringen sköts av Arbetsmiljöverkets rekryteringsfunktion varför vi undanber oss säljsamtal från rekryteringsföretag eller annonssäljare.
