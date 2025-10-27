Digital kommunikatör
2025-10-27
Vi söker en digital kommunikatör med fokus på Astrid Lindgrens Vimmerby Konferenser & möten
Vill du vara med och sprida berättelser som levt i generationer - och samtidigt vara en del av ett företag där kulturarv, upplevelser och mänskliga möten står i centrum?
Om oss Astrid Lindgrens Vimmerby AB driver två besöksmål Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs. Ytterligare två affärsområden inom bolaget är Konferenser och möten samt gästboende.
Om tjänsten I takt med vår tillväxt ser vi ett växande behov av att stärka det dagliga innehållsarbetet i våra digitala kanaler särskilt kring konferensutbudet. Därför söker vi nu en operativ och kreativ kommunikatör som får i uppdrag att planera, producera och publicera innehåll för våra olika enheter.
Du driver kampanjer från idé till effekt, producerar innehåll för webb, sociala medier och ser till att våra landningssidor i WordPress är tydliga, sökbara och konverterande. Du sätter upp och optimerar annonser i Meta Ads och Google Ads, följer upp i GA4 med UTM-spårning och omsätter insikter till förbättringar.
Du blir en nyckelperson i arbetet med att planera, skriva och sprida relevant, inspirerande och konverterande innehåll både i syfte att stärka vårt varumärke och driva försäljning.
Vem är du? Du har några års erfarenhet av operativ marknadskommunikation och kan visa exempel där din insats lett till fler besök, bokningar eller köp. Du skriver flytande på svenska och är trygg i WordPress med grundläggande SEO, har arbetat i GA4 och annonserat i Meta och Google. Du behärskar Adobe Creative Cloud.
Tjänstens omfattning
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100 %. Kvällar och helger kan förekomma i samband med program och evenemang.
Kollektivavtal finns mellan Visita och Unionen. Månadslön, individuell lönesättning
Placering i Vimmerby
Ansökan Sista ansökningsdag är den 30 november, intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan snarast.
Vi vill att du ansöker med CV, ett kort personligt brev och arbetsprov: en kampanj med mål, genomförande och resultat; exempel på SoMe samt en landningssida/webb med SEO-upplägg. Bifoga gärna länkar eller PDF. Intervjuer kommer ske löpande. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Kontaktperson Lena Möller Bexell, Marknads- och försäljningschef, 0492-798 03.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Astrid Lindgrens Vimmerby AB
(org.nr 556303-3033) Kontakt
Lena Möller Bexell lena.moller@astridlindgrensvimmerby.se 0492-798 03 Jobbnummer
9575648