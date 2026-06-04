Undersköterska till Samariterhemmets vårdcentral, vikariat
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2026-06-04
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Samariterhemmets vårdcentral
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Är du redo för nya utmaningar?
Varmt välkommen till Samariterhemmet Vårdcentral
Vi söker nu en engagerad och erfaren undersköterska till vår verksamhet inom primärvården. Tjänsten är ett vikariat på 100 % med start enligt överenskommelse till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning.Publiceringsdatum2026-06-04Om tjänsten
Som undersköterska hos oss blir du en viktig del av vårt team på vårdcentralen. Arbetet är varierande och innefattar bland annat:
• Provtagning och laboratoriearbete
• Patientnära analyser
• Blodtrycksmätningar
• EKG
• Suturtagningar
• Såromläggningar
• Assistera vid undersökningar och behandlingar
• Sedvanliga arbetsuppgifter inom primärvård
I arbetet ingår även provtagning på såväl vuxna som barn, både venöst och kapillärt.
Vi erbjuder en arbetsplats med god sammanhållning, hög kompetens och ett stort fokus på patienten.
Vi söker dig som
• Är utbildad undersköterska
• Har bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen
• Har erfarenhet av arbete på vårdcentral eller inom primärvård
• Har god kunskap och laboratorieerfarenhet av provtagning — detta är ett krav och prioriteras högt
• Är van att arbeta med patientnära analyser
• Är positiv, driven och flexibel
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och patientkontakt
• Har hög servicekänsla och god samarbetsförmåga
• Kan arbeta både självständigt och i team
Det är meriterande om du har kunskap om journalsystemen Lifecare och Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
• Ett stimulerande och varierande arbete
• Trevliga kollegor och god arbetsmiljö
• Möjlighet till utveckling inom verksamheten
• Möjlighet till förlängning efter vikariatets slut
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Anställningsform
Vikariat 100 %
Start enligt överenskommelse till och med 2026-09-30, med möjlighet till förlängning.
Vår verksamhet
Samariterhemmets vårdcentral ligger mitt i centrala Uppsala, ett stenkast från Resecentrum. Vår vårdcentral är en stor verksamhet med 13850 listade patienter. Tillsammans är vi drygt 70 medarbetare och alla yrkesområden inom vårdcentralens uppdrag finns representerade. Den breda variationen av patienter skapar en utvecklande arbetsplats. Sedan 2019 är vi en akademisk vårdcentral. En akademisk vårdcentral har i grunden samma uppdrag som övriga vårdcentraler och erbjuder sina patienter samma vård som tidigare. Det som skiljer sig är att vi har medarbetare som också är forskare och arbetar med utvecklingsprojekt och utbildning inklusive kvalitetssäkring och utveckling av den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen. Förutom ordinarie personal finns här också kliniska apotekare, universitetslektorer och kliniska adjunkter. Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal.
Vill du veta mer?
Har du eventuella frågor om tjänsten och arbetsplatsen är du välkommen att kontakta Gruppchef Ulrika Eriksson på e-post: ulrika.a.eriksson@regionuppsala.se
.
Fackliga företrädare nås via växeln 018-611 00 00.
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan senast 21/6. Vi arbetar med löpande urval, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Till din ansökan bifogar du utbildningsbevis och andra relevanta bilagor.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Spara
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH210/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9948136