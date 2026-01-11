Deltidstjänst Marknadsföring & Sociala Medier
Dr Obaidi Tandvård AB / Marknadsföringsjobb / Eskilstuna Visa alla marknadsföringsjobb i Eskilstuna
2026-01-11
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dr Obaidi Tandvård AB i Eskilstuna
Dr Obaidi Tandvård - Eskilstuna
Vi söker en kreativ och driven person som vill ansvara för vår marknadsföring och närvaro i sociala medier. Tjänsten är deltid och innebär arbete på plats i kliniken samt viss möjlighet till distansarbete.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
Skapa och publicera innehåll för våra sociala medier (foto, video, text)
Planera och driva kampanjer
Hantera annonsering (Instagram, Facebook, Google Ads - meriterande)
Ta fram material för marknadsföring: posters, roll-ups, patientmaterial, stories, reels m.m.
Uppdatera hemsida och förbättra digital synlighet
Samarbeta med klinikledningen för att stärka varumärket
Enklare administrativa uppgifter kan förekommaKvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av sociala medier eller marknadsföring
God känsla för design, bild och video
Självständig, organiserad och pålitlig
God svenska och engelska i tal och skrift
Kan arbeta på plats i Eskilstuna flera dagar i veckan
Meriterande
Erfarenhet från vård/estetisk verksamhet
Kunskap i Canva, Adobe eller liknande
Erfarenhet av att skapa reels/short-form content
Erfarenhet av Google recensioner och digital annonsering
Vi erbjuder
Deltidstjänst 20-50 % beroende på din profil
Flexibel arbetstid
Möjlighet att växa och forma rollen själv
Modern klinik i centrala Eskilstuna
Trevligt team och en arbetsplats där idéer välkomnasSå ansöker du
Skicka CV, portfolio eller exempel på tidigare content till: omaalo94@gmail.com
Märk ansökan: Marknadsföring Deltid Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: omaalo94@gmail.com Arbetsgivare Dr Obaidi Tandvård AB
(org.nr 559255-1930)
Kyrkogatan 6 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA Jobbnummer
9677276