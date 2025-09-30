Data Scientist
2025-09-30
Är du en erfaren Data Scientist som vill lösa affärskritiska utmaningar? Är du prestigelös och vill jobba med likasinnade kollegor som värdesätter kunskapsdelning? Då kommer du gilla oss på Softhouse!
Vad vi kommer att göra tillsammans
På Softhouse blir du en del av ett framåtsträvande bolag, där allt börjar med oss människor. Vi är prestigelösa teamspelare som drivs av att leverera produkter, tjänster och mjukvara av högsta kvalitet.
Vi har jobbat med AI och maskininlärning i flera år och hjälper företag att arbeta smartare och fatta mer datadrivna beslut. Våra team driver olika innovationsprojekt inom AI, och hjälper våra kunder med att forma strategier och roadmaps, ta fram Proof of Concepts, prototyper och skräddarsy lösningar, samt designa, utveckla och träna AI-modeller. Vi värdesätter att kontinuerligt dela med oss av vår erfarenhet och expertis till kunder, nätverk och partners, och håller regelbundet inspirationsföreläsningar och utbildningar, både internt och externt.
Vad du kommer att bidra med
Du är nyfiken, kommunikativ och lyhörd, och kan agera förtroendeingivande gentemot både kund och kollegor. Du är van vid att arbeta brett, och teamar naturligt upp med kollegor och kunder för att hitta smarta och innovativa lösningar. Utöver detta ser vi även att du har:
Relevant universitetsutbildning inom datavetenskap, teknisk fysik/matematik, statistik eller liknande
Tidigare arbetslivserfarenhet från liknande roll
Goda färdigheter av Python och SQL
Erfarenhet av relevanta bibliotek som PyTorch, TensorFlow, Numpy, Scipy, Matplotlib, Pandas eller Scikit-learn
Kunskap om statistiska modeller och data/flödeshantering
Vana att arbeta med data i molnmiljöer såsom Azure, AWS eller GCP
Det är även meriterande om du har erfarenhet av t.ex.:
Bildanalys/datorseende, t.ex. arbete med neurala nätverk för bildklassificering, segmentering eller liknande
R, FastAPI, Flask, Express, Docker, Kubernetes, Git
Visualiseringsverktyg som Power BI, Qlik eller Tableau
Industrin eller energibranschen
Varför Softhouse?
Utmanas tekniskt i en mix av kunduppdrag och leveransmodeller
Bidra med teknisk expertis vid pre-sales och införsäljning med potentiella kunder
Individuellt anpassad kompetensutveckling och aktiv kunskapsdelning med andra kollegor, både lokalt och över kontoren
Ta del av learning lunches, aw's, innebandy- och löpträning och andra hälsofrämjande aktiviteter
Vi är ett värderingsstyrt bolag där vi alla känner igen oss i våra värdeord: Team, Enkelhet, Mod och Passion.
Lite mer om oss..
På Softhouse är vi ca 300 medarbetare fördelade på 10 kontor. I Malmö hittar du oss i Slagthuset, ett stenkast från centralstationen, där vi är runt 50 kollegor. Vi har utvecklat mjukvara sedan 1996, och tillsammans ser vi till att skapa lösningar som motsvarar våra kunders behov och överträffar deras förväntningar - vi levererar tjänster och mjukvara i världsklass.
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-22
Detta är ett heltidsjobb.
Hannah Cole Tugendraich hannah.cole.tugendraich@softhouse.se
9533187