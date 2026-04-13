Danslärare och legitimerad idrottslärare
Danslärare Täby Friskola åk F-9
Täby Friskola är Täbys äldsta friskola med elever från förskoleklass till årskurs 9. Vi har ca 900 elever fördelat på fyra olika skolor runt om i Täby.
I Täby Friskola strävar vi efter ett gemensamt förhållningssätt där vår värdegrund är väl förankrad hos både elever och medarbetare. Vi värnar en tillgänglig lärmiljö där alla elever och medarbetare erbjuds möjlighet att utvecklas och känna stolthet för den man är. Du som söker till oss har lätt för att skapa kontakt med elever, kollegor och vårdnadshavare.
På Täby Friskola har alla elever dans på schemat en gång/vecka i samarbete med idrottsämnet. Vi har fullt utrustade danssalar med lämpligt golv. Varje läsår genomför våra elever minst en dansföreställning och på högstadiet genomförs även ett större musikalprojekt som våra danslärare ansvarar för.
Vi söker nu en kreativ och självständig danslärare med idrottslärarlegitimation, gärna med erfarenhet av dans-i-skolan med utbildning från Stockholms konstnärliga högskola eller motsvarande. Lärarlegitimation är meriterande, annars villighet att läsa in legitimation via lärarlyftet eller motsvarande.
Du kommer att ingå i ett arbetslag bestående av utbildade danslärare som även samarbetar nära våra musiklärare. I det större ämneslaget ingår också idrottslärare för samplanering och sambedömning.
Vi ser gärna att du
självständigt, men delvis tillsammans med två olika kollegor, kan och har vana att skapa material till övningar och koreografier inom ramen för barndans men även dansstilarna jazzdans, modern och nutida dans och streetdance. Antalet koreografier varierar men är ca 15 st/läsår.
är förtrogen med Laban-metoden och självständigt kan och har vana att skapa och genomföra improvisationsövningar samt eget skapande-projekt tillsammans med eleverna.
självständigt kan undervisa i pardans - gammelvals, stilla vals, wienervals, foxtrot, bugg, hambo, schottis, polka, cha-cha, salsa och europeisk tango.
självständigt kan klippa musik till föreställningar och undervisning.
har erfarenhet av att undervisa balett, historiska danser, flamenco, karaktärsdans och folkdans, såväl svensk som från andra länder.
har erfarenhet av att projektleda (producera/planera) och genomföra föreställningar vilket inkluderar att koreografera och utveckla idéer kring teman och kostym samt att se till att all information når ut till rätt mottagare.
har erfarenhet av att regissera/coacha sångare.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst som omfattar 50 % åk F-9. Vi tillämpar sex månaders provanställning.
Tillträde den augusti 2026.
Du kommer att bli ombedd att uppvisa ett utdrag från belastningsregistret i det fall anställning blir aktuellt.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Cedergrenska AB
