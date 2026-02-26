Dalasinfoniettan söker stämledare fagott
2026-02-26
Dalasinfoniettan söker stämledare fagott
Tjänsten är en tillsvidareanställning (100%) fr o m säsongen 2026-2027 med provår.
(Tillträde enligt överenskommelse.)
Om Dalasinfoniettan
Dalasinfoniettan är en kammarorkester i hjärtat av Dalarna där naturen är lika rik som kulturen. Orkestern består av 28 heltidsanställda musiker. Dalasinfoniettan har spelat med internationella solister som Janine Jansen, Evelyn Glennie, Martin Fröst och Víkingur Ólafsson. Orkestern samarbetar ofta med bland andra Roberto González-Monjas, Malin Broman, Tobias Ringborg, Chloé van Soeterstède och Ariel Zuckermann. Chefsdirigent från 2024 är den franske dirigenten Claire Levacher. Dalasinfoniettan är en mångsidig orkester som spelar folkmusik, jazz och populärmusik vid sidan av den klassiska repertoaren. Alla orkesterns musiker är, vid sidan av orkesterspelet, aktiva som kammarmusiker i mindre ensembler och skolkonserter. Dalasinfoniettan når en bred publik över hela Dalarna. Våren 2027 flyttar vi in i nytt konserthus mitt i hjärtat av Falun.
Provspelningen kommer äga rum i Falun den 3 juni 2026.
Provspelningsrepertoar.
Obligatoriska verk
Wolfgang Amadeus Mozart: Fagottkonsert B-dur KW191, sats1 med valfri kadens
samt sats 2 (utan kadens).
Camille Saint-Saëns: Sonat för fagott och piano op. 168, sats 1.
Orkesterutdrag
Skickas ut efter anmälan.
Ensembleprov tillkommer.
Dalasinfoniettan tillhandahåller pianist vid provspelningen. Omkostnader för den sökande ersätts ej.
Ansökan
Du söker jobbet genom att skicka en ansökan med CV till ansokan@musikidalarna.se
.
Sista ansökningsdag är 22 april 2026. Personlig kallelse till de vi bjuder in skickas ut via e-post efter sista anmälningsdag tillsammans med noter till orkesterutdragen samt mer information om provspelningsdagen.
För frågor om tjänsten kontakta Karin Brittsjö, verksamhetsledare Dalasinfoniettan.
Email: karin.brittsjo@musikidalarna.se
Tel : +46 73 472 15 08
Facklig representant: Marika Erlandsson SYMF avd 27.
Mail : marika.erlandsson@dalasinfoniettan.se
Tel : +46 73-932 66 83
