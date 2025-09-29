Däckmontör/hjulbytare
AutoPoolen söker nu extra medarbetare till vår däckverkstad för hjulskiften under vinterns högsäsong med omgående start fram till början av december. Arbetstid mån-fre kl 08:00-18:00.
AutoPoolen ligger i expansiva Högsbo ind. område mellan Mercedes AMG Center och Audi. Däckverkstaden håller en mycket hög standard. Vi jobbar bl.a med exklusivare sportbilar där kraven är höga och noggrannhet, kvalité och rätt känsla är ledorden.
Vi söker främst dig med tidigare erfarenhet av arbete i däckverkstad, bilverkstad eller liknande. Det är meriterande om du har fordonsmekanisk utbildning. Vår önskan är att du har B-körkort men det är inte ett krav.
Som person är du teknisk lagd, driven och tar tag i de arbetsuppgifter som finns. Du tycker om praktiskt arbete och är inte rädd för att ta i. Du trivs bra med att arbeta i team och har god fysik då tunga lyft förekommer i arbetet. Att du är kundorienterad och "service minded" ser vi som en självklarhet. Fullgod svenska i tal och skrift är ett krav då du konstant kommer ha kontakt med våra kunder.
Stämmer beskrivningen in på dig är du välkommen med din ansökan snarast.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Varför inte lämna över din cv personligen.
E-post: emanuel@autopoolen.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autopoolen Bdf
, http://www.autopoolen.com
Hulda Mellgrens Gata 9 (visa karta
)
421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kontaktperson
Emanuel Roosvald emanuel@autopoolen.com 031-493600, 0704-605 605 Jobbnummer
