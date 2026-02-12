Customer Support Representative
Saab AB / Inköpar- och marknadsjobb / Linköping Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Linköping
2026-02-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi tror att framsteg och möjligheter skapas bäst tillsammans. Välkommen till en plats där samarbete gör skillnad.
Din roll
I rollen som Customer Support Representative har du ett övergripande ansvar för hanteringen av våra kunders förfrågningar och beställningar av reservdelar och komponentunderhåll. Du kommer att vara kundens kontaktperson under hela processen från offertförfrågan till beställning, leverans och fakturering. Våra kunder är både svenska och internationella, civila och militära samt interna och externa. Customer Support är gränssnittet mellan kund och andra funktioner inom Saab som till exempel planering, inköp, underhållsverkstäder, ekonomi, kontrakt-/affärsledning.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
*
Kunddialog
*
Gränssnitt mellan kund och underhållsorganisation
*
Analys och utveckling av flöden och arbetssätt
*
Kommersiell hantering, så som prissättning och att offerera
*
Samverkan och koordinering med våra underhållsverkstäder
*
Orderregistrering, leveransbevakning, fakturering och rapportering
*
Målstyrning och effektiviseringsarbete
Saab är i en fas där flertalet nya kunder, kontrakt och projekt är på gång vilket ställer nya krav på hur verksamhet och arbete bedrivs för att säkerställa effektivt genomförande. I vår strävan att bli bättre och effektivare arbetar vi kontinuerligt med ständiga förbättringar och effektiviseringar.Publiceringsdatum2026-02-12Profil
Vi söker dig med leveransfokus som ser helheter och förstår både affärens och kundens behov. Du värdesätter och bidrar till samarbete och god kommunikation med kollegor och kunder. Du är engagerad och trivs med ett brett kontaktnät med många gränssnitt och relationer samt tycker om när dagen varierar beroende på vad som kommer in. Du är noggrann, strukturerad och vågar utmana etablerade sanningar för att nå förändring, förbättring och effektivisering.
För att lyckas i rollen har du:
*
Relevant utbildning och/eller arbetslivserfarenhet inom exempelvis logistik, service, administration eller motsvarande
*
Goda kunskaper i engelska, i skrift och tal
*
Goda kunskaper i Excel
Det är meriterande om du har:
*
Erfarenhet av IFS eller liknande affärssystem
*
Erfarenhet av flygverksamhet och/eller annan underhållsverksamhet
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_39837". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9739969