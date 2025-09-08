Customer Success Manager
Cloudgruppen Sverige AB / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
2025-09-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Cloudgruppen Sverige AB i Göteborg
, Halmstad
, Helsingborg
, Kristianstad
, Lund
eller i hela Sverige
Göteborg titta hit! Vi söker just nu nästa stjärna till vårt Customer Success-gäng.
Cloudgruppen är idag en av Sveriges ledande återförsäljare inom IT & kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer så kan vi erbjuda och förvalta en av de bästa helhetslösningarna för svenska företagare. Vi söker nu nya kollegor till vårt Göteborgskontor som vill vara med på en spännande resa och sätta avtryck i branschen.
Cloudgruppen består av ett hårt arbetande team med lång erfarenhet av telefoni och IT branschen. Vi bygger värde kring de smarta lösningar där ni som företag kan helt och hållet fokusera på er kärnverksamhet.
Liten som stor - vi värdesätter alla! Vi söker en passionerad och engagerad person till vår Customer Success-avdelning, som vill vara en del av vårt dynamiska team! Som Customer Success-representant kommer du att ha en viktig roll i att hjälpa våra kunder att uppnå sin fulla potential och maximera deras värde med våra produkter och tjänster. Du kommer att vara en nyckelspelare i att bygga starka relationer med våra kunder och att ge dem en enastående kundupplevelse.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
Hantering av kundförfrågningar via telefon, e-post och chatt
Leverera enastående kundservice och support
Samarbeta med andra teammedlemmar för att hantera kundernas utmaningar och säkerställa snabba och effektiva lösningar
Vi tror att det mesta går att lära sig det mesta så länge man är nyfiken och har den rätta viljan. Stor vikt kommer därför att läggas på personlig lämplighet, engagemang, driv och attityd.
Som person gillar du att arbeta i ett högt tempo och att lösa problem. Du brinner för att ge service av högsta grad och att leverera kvalitet i allt du gör. Du arbetar systematiskt, kommunicerar tydligt samt trivs med att jobba i ett team. Du har lätt för att se lösningar, tar ansvar för ditt arbete och utför det på ett noggrant sätt. Vi söker någon som har:
Stark kommunikationsförmåga både skriftligt och muntligt
Erfarenhet av att arbeta med kunder och att erbjuda enastående service
Förmåga att arbeta självständigt och i teammiljöer
Du vågar ta initiativ och är hungrig efter att hela tiden överträffa dig själv och förväntningar du har på dig
En passion för att lämna kunden med wow-känsla efter varje interaktion
En positiv och lösningsorienterad inställning
Viktigast är att du är engagerad, ansvarsfull och gillar att lära dig nya saker
Du är strukturerad och noggrann, men också kreativ - du följer gärna rutiner, men tänker ut nya lösningar när det krävs. Vi erbjuder en fast månadslön och förmåner, samt en spännande arbetsmiljö med möjlighet till personlig och professionell utveckling. Om du trivs med att arbeta i en snabbt föränderlig miljö där ingen dag är den andra lik, då kan detta vara rätt roll för dig!
Krav:
Du har god kommunikationsförmåga både muntligt och skriftligt på svenska och engelska
Du är en driven och målinriktad person som trivs med att jobba i en snabb rörlig miljö
Vi erbjuder:
Fast månadslön och förmåner
Mycket rolig och fin arbetsmiljö
Goda möjligheter till utveckling inom företaget
Grundlig utbildning och stöd för att lyckas i rollen
Heltid
Du ansöker enkelt genom att skicka in CV tillsammans med en motivering till varför vi är rätt matchning för varandra.
Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från just dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cloudgruppen Sverige AB
(org.nr 556583-9627), https://cloudgruppen.se Arbetsplats
Cloudgruppen Jobbnummer
9496950