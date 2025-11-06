Controller inom kostnadsreduktion till Siemens Energy
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik. Arbetsuppgifter
Som controller för kostnadsreduktion kommer du att arbeta i nära samarbete med chefen för Business Excellence samt ledningsgruppen för att planera, leda och följa upp programmet för kostnadsreduktion. Du stöttar projektledare och chefer i att ta fram business case för projekt, förbereder statusuppdateringar och presenterar resultat till den lokala ledningsgruppen.
Rollen innebär att: - Sätta mål för verksamheten avseende kostnadsreduktion och följa upp dessa tillsammans med ledningsgruppen och andra intressenter. - I samarbete med funktionerna inom Service identifiera nya kostnadsbesparingar. - Stödja i framtagande av kalkyler och business case för förbättringar och projekt. - Säkerställa att besparingar uppdateras i systemet One PUMA Web - både genom egna uppdateringar och genom att säkerställa att övriga delar av verksamheten rapporterar in sina besparingar. - Bidra i portföljhantering av verksamhetsutvecklingsprojekt.Profil
• Mycket bra förmåga att förbereda presentationer och presentera i powerpoint på engelska och svenska. - Mycket bra förmåga att analysera / sammanställa information i excel. - Grundläggande förståelse för ekonomiska termer och hur man kan ta fram ett business-case. - God kommunikationsförmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska. - Självgående, initiativrik och resultatorienterad. - Förståelse för processer inom liknande industri är en fördel. - Erfaranhet av att jobba med business intelligence, tex Power BI är en fördel. - Högskoleutbildning, gärna industriell ekonomi eller motsvarande.
Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV och personligt brev till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Lina Andersson, lina.andersson@skill.se
