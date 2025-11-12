Content Producer
2025-11-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
Är du vår nya kreativa Sociala medie-producent med passion för rörligt innehåll?
Vill du vara med och ta Tekniska verken-koncernens närvaro i sociala medier till nästa nivå? Vi står mitt i en spännande digital resa där vi vill möta och engagera våra kunder på ett ännu mer relevant och inspirerande sätt. För att lyckas behöver vi nu stärka vårt team med en sociala medie-producent - en kreativ berättare som kan skapa innehåll som fångar, berör och engagerar.
Därför ska du jobba hos oss
Hos Tekniska verken får du vara en del av en verksamhet som varje dag gör skillnad - för människor, företag och klimatet. Vi bygger framtidens hållbara samhälle, och du får vara med och berätta den historien i våra digitala kanaler.
Här arbetar du i ett agilt, coachande team med högt engagemang, arbetsglädje och ett stort kreativt ansvar. Vi tror på frihet under ansvar, lärande och innovation - och vi vill att du utvecklas tillsammans med oss. Du får kollegor med hög kompetens inom kommunikation, varumärke och digital marknadsföring, som gärna delar med sig - och som är nyfikna på vad just du kan tillföra.
Din roll
Som sociala medie-producent blir du en nyckelspelare i vårt team. Du producerar engagerande, målgruppsanpassat innehåll i text, bild och rörligt för både organiska kanaler och betalda kampanjer.
Du kommer bland annat att:
- Skapa rörligt innehåll: Filma, redigera och producera engagerande videoformat för sociala medier. Meriterande om du är van att arbeta i Adobe Premiere Pro, After Effects och Photoshop och vet hur man får en berättelse att lyfta visuellt
- Skapa innehåll och copy: Skriva texter och skapa grafik som fångar målgruppen - både för organiskt innehåll och annonsering
- Planera och publicera: Schemalägga och publicera innehåll enligt vår sociala mediestrategi
- Trendspaning: Hålla koll på nya format, plattformar och trender för att inspirera teamet och utveckla vår digitala närvaro
Tjänsten är ett vikariat med start i januari och ett år framåt, med möjlighet till förlängning.
Vem är du?
Du är en nyfiken, kreativ och lösningsorienterad person med ett öga för både innehåll och detaljer. Du gillar att arbeta i team, men kan också driva egna projekt från idé till färdig publicering. Du är strukturerad, självgående och har förmågan att omvandla strategier till konkret, engagerande innehåll.
Vi tror att du har:
- eftergymnasial utbildning inom media, kommunikation, marknadsföring eller motsvarande erfarenhet
- dokumenterad erfarenhet av att skapa rörligt material för sociala medier
- mycket god vana av att arbeta i Adobe Creative Cloud (Premiere Pro, After Effects, Photoshop, Illustrator)
- förmåga att skriva engagerande copy och förståelse för digital annonsering och målgruppsanpassning
- kunskap inom SEO och grafisk formgivning är meriterande
- B-körkort
- goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Tillsammans skapar vi ett hållbart samhälle
Hos Tekniska verken får du arbeta med något som verkligen spelar roll - samtidigt som du utvecklas i en kreativ och framtidsinriktad miljö. Här får du möjlighet att påverka, skapa och bidra till att fler får upp ögonen för allt vi gör för en mer hållbar framtid.
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information, välkommen att kontakta Anders Waller, enhetschef digitala produkter, 013-30 88 58. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-30 86 12, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. För rekryteringsprocessen ansvarar Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013-30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag, dock senast den 3 december.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.
Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg. Ersättning
