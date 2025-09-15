Collection Advisor
PS Finance Group AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2025-09-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos PS Finance Group AB i Göteborg
Hos PS Finance Group väntar en spännande resa i ett snabbväxande bolag, där vi värdesätter våra medarbetare och strävar efter gemensam framgång! Vi söker nu en engagerad Collection Advisor som vill vara med och forma framtiden med oss. Här får du chansen att arbeta i ett företag som värdesätter engagemang, kvalitet och att rätt ska vara rätt!
Din roll som Collection Advisor
Som Collection Advisor på PS Finance Group ansvarar du för hela kundupplevelsen och ingår i ett fantastiskt team med bred kunskap och varierande erfarenheter. Du kommer ha ansvar över dina egna kunder och agera ombud och sköta kommunikationen med dina kunders kunder och myndigheter. Ansvarsområdet utöver kundkontakt är även handläggning av ärenden, administration och kreditanalys. Du kommer vara delaktig i rättsliga åtgärder inom inkasso, upprätta betalningsuppgörelser och agera rådgivare.
Vem är du?
Du är en lagspelare som trivs i ett högt tempo och kan prioritera väl. Att fatta snabba välgrundade beslut är en av dina styrkor och du sprider positiv energi omkring dig. Du är hungrig på att lära dig mer och drivs av att uppnå resultat.
Utöver detta söker vi dig som har:
Tidigare erfarenhet av inom relevant bransch, så som inkasso, finans, försäkring eller juridik.
YH- eller universitetsutbildning inom juridik, ekonomi, handel- och administration eller offentlig förvaltning anses meriterande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Bra dator- och systemvana.
Vilka är vi?
På PS Finance Group är vi stolta över att ta ansvar, både för våra uppgifter och för våra kunders framgång. Vi skapar resultat genom att vara engagerade i vårt arbete och genom att alltid erbjuda en personlig touch i allt vi gör. Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett stöttande och ambitiöst team där vi tillsammans strävar efter att nå våra mål. Med korta beslutsvägar och en kultur som uppmuntrar ansvarstagande, ser vi till att varje medarbetare kan påverka och utvecklas. Här är det högt i tak, och vi tror på att framgång byggs genom samarbete, gemenskap och att ha kul på jobbet!
Vi ser till att skapa trivsel i vardagen med små men viktiga detaljer - vi bjuder på kaffe, läsk, mellanmål och färsk frukt varje dag. På måndagar startar vi veckan med en gemensam frukost, och på fredagar avrundar vi med härlig fredagsfika. Dessutom styr vi regelbundet upp afterworks och deltar i gemensamma friskvårdsaktiviteter för att stärka sammanhållningen.
Hos oss på PS Finance Group erbjuds du inte bara ett jobb, utan en plats där du kan växa, ta ansvar och bidra till att skapa resultat. Ta chansen att bli en del av vårt härliga team - vi ser fram emot att växa tillsammans med dig!
Är du intresserad och känner dig redo för att bli en del av PS?
Urval sker löpande så skicka din ansökan redan idag! Ansök genom att klicka på knappen "ANSÖK". Sista ansökningsdatum är den 5e oktober 2025.
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Omfattning:Heltid, 100%
Placering:Lindholmen, Göteborg
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller övriga frågor är du varmt välkommen att kontakta Amelia Kayser, People & Talent Acquisition Generalist påamelia.kayser@psfinancegroup.come
ller 0735-20 66 84 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Finance Group AB
(org.nr 556884-7395) Arbetsplats
PS Finance Group Jobbnummer
9509202