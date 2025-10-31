CNC-Tekniker
2025-10-31
Har du utbildning och erfarenhet av att arbeta med CNC-svarvning? Har du ett gediget intresse av programmering? Är du kvalitetsmedveten och vill utvecklas med ett företag som tror på ständig förbättring?
Migu Mekaniska står inför en spännande resa och söker nu en CNC-tekniker! Publiceringsdatum2025-10-31Om företaget
Migu Mekaniska är ett högteknologiskt företag som arbetar med skärande bearbetning i Tidan. Från sommaren 2026 kommer vi finnas i nya lokaler i Mariestad. Vi är ett familjeföretag med 45 års erfarenhet som erbjuder flexibla och kundanpassade lösningar i komplexa material. Idag är vi 18 medarbetare som arbetar tillsammans med högt i tak och varm stämning. Vår moderna maskinpark består av 12 stycken 3- och 5-axliga svarvar med hög automationsgrad, majoriteten av märket DMG Mori.
Om dig:
Du ska ha relevant utbildning och/eller ett par års erfarenhet inom skärande bearbetning, där du självständigt har ställt och programmerat en maskin. Vi söker dig som brinner för förbättringsarbete, är kvalitetsmedveten och ser möjligheter före svårigheter. Du är lösningsorienterad, ansvarstagande och värdesätter möjligheten att få utvecklas på din arbetsplats.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och den vi söker ska kunna bidra till ett gott arbetsklimat med övriga medarbetare. Mycket goda kunskaper i det svenska språket är ett krav, både muntliga och skriftliga. Om tjänsten
Som CNC-tekniker ingår du i en arbetsgrupp som tillsammans ansvarar för att ställa och köra CNC-svarvar och robotar. Som CNC-tekniker ansvarar du även över all typ av programmering. Inledningsvis kommer tjänsten förläggas på dagtid men kommer på sikt övergå till tvåskift.
Som CNC-tekniker kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
- Ställa och köra CNC-maskiner, bland annat DMG Mori NL, NZ och NT
- Programmering, manuellt i Dialog och Esprit
- Ritningsläsning
- Kvalitetskontroller
- Efterbearbetning
- Löpande underhåll
- Ständiga förbättringar
Vi erbjuder:
• Moderna maskiner och en välutrustad verkstad
• Möjlighet att utöka din tekniska kompetens
• En arbetsplats där idéer om förbättringar och personligt engagemang välkomnas
• Kollektivavtal och generösa anställningsvillkor
• Friskvårdsbidrag på 3500kr per år
• Nybyggda lokaler i Mariestad från sommaren 2026
För mer information besök oss på www.migu.se
eller kolla in våra sociala medier.
Intervjuer kommer att ske löpande så du är varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vid frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen går det bra att kontakta Sofia eller Jakob. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
E-post: sofia@migu.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migu Mekaniska AB
(org.nr 556738-4564)
Industrivägen 1 (visa karta
)
549 31 TIDAN Arbetsplats
Migu Mekaniska AB Kontakt
HR
Sofia Örtengren Sofia@migu.se 070-110 56 69 Jobbnummer
9582564