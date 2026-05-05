CNC-operatörer till Motala Verkstad
Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Är du en driven CNC-operatör med känsla för noggrannhet och kvalitet? Vill du arbeta i en anrik verkstadsmiljö med stora komplexa maskiner och utvecklande arbetsuppgifter? Då kan det här vara jobbet för dig!
Som CNC-operatör kommer du att ha en viktig roll i produktionen. Du arbetar självständigt, men också i nära samarbete med dina kollegor. Ditt ansvar är att säkerställa att produktionen flyter på enligt plan med högsta möjliga precision och säkerhet.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
• Programmering och inställning av maskiner
• Upprätthålla produktionen inom din produktionsgrupp
• Egenkontroll av tillverkat gods och märkning efter avslutad operation
• Rapportering av avvikelser och förbättringsförslag
• Förebyggande underhåll (FU) enligt plan och rutiner
• Säkerställa korrekt informationsöverföring vid skiftbyte
• Hantering av avfall och kemikalier enligt gällande rutiner
• Bidra till resurseffektiv produktion genom hushållning av energi och material
• Vid behov utföra andra verkstadsrelaterade arbetsuppgifter
Starten för denna tjänst är omgående eller enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till tvåskift. Uppdraget planeras att pågå tillsvidare där du inledningsvis blir anställd av Ikett.Profil
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som CNC-operatör, gärna inom tung verkstadsindustri
• Kan läsa och tolka ritningar och tillverkningsunderlag
• Har god vana att programmera och ställa CNC-maskiner
• Är noggrann, självgående och ansvarsfull
• Har ett öga för förbättringar och kvalitet
• Behärskar svenska i tal och skrift
Vi arbetar löpande med inkomna ansökningar men kontaktar endast de som motsvarar ansökningskraven.
Välkommen med din ansökan idag!
Om Ikett Personalpartner AB
Ikett Personalpartner AB är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering av kvalificerad kollektivpersonal och tjänstemän. Främst inom yrkesområdena industri, el, bygg och administration.
Som konsult hos Ikett har du möjligheten att söka lokala arbeten och researbeten i Sverige samt Norge. Vi arbetar kontinuerligt för att du och kunden ska trivas så bra som möjligt med varandra och för att era önskemål ska tillgodoses.
Ikett är medlem i Almega Kompetensföretagen och har kollektivavtal med LO, Unionen och Akademikerförbunden. Ikett är certifierat enligt ISO 9001.
Målet med vårt arbete är nöjda kunder och skickliga medarbetare som trivs. Detta vill vi uppnå genom kvalitet, kompetens och effektivitet.
Notera att vi med anledning av GDPR inte tar emot ansökningar via mail.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ikett Personalpartner AB
589 21 LINKÖPING Kontakt
Emilia Gasbarro emilia.gasbarro@ikett.com
