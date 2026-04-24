CNC-operatör
2026-04-24
Company description:
Epiroc is a leading productivity partner for the mining, infrastructure and natural resources industries. With cutting-edge technology, Epiroc develops and produces innovative drill rigs, rock excavation and construction equipment, and provides world-class service and consumables. The company was founded in Stockholm, Sweden, and has passionate people supporting and collaborating with customers in more than 150 countries. Learn more at www.epirocgroup.com.
Job description:Vill du arbeta med avancerad bearbetning, moderna maskiner och produkter som används över hela världen?
Hos Epiroc i Kalmar får du mer än bara ett jobb vid maskinen. Du får arbeta i en högteknologisk produktionsmiljö där din yrkesskicklighet värdesätts, där kvalitet och säkerhet alltid går först - och där du som erfaren CNC-operatör verkligen kan göra skillnad.
Allt börjar med människor. Människor som du.
Bli en del av vårt team
Vi befinner oss i en tillväxtfas och söker nu skickliga CNC-operatörer som vill vara med och bygga framtidens produktion tillsammans med oss. Här finns långsiktighet, stabilitet och utvecklingsmöjligheter för dig som vill ta nästa steg - hos ett företag som satsar på framtiden.
Epiroc i Kalmar tillverkar världsledande hydrauliska produkter till gruv- och anläggningsindustrin - och nu breddar och vidareutvecklar vi vårt produktutbud. Det innebär investeringar i ny teknik, automation, och nya metoder för bearbetning och värmebehandling. Nyfiken på att bli med på resan? Läs mer om Epiroc i Kalmar här.
Ditt uppdrag
Som CNC-operatör hos oss får du arbeta med komponenter och produkter där kraven på precision, kvalitet och spårbarhet är höga. Det du tillverkar används i krävande miljöer världen över - vilket ställer höga krav, men också ger en tydlig stolthet i arbetet.
Maskinbearbetningen bedrivs i moderna fleroperationsmaskiner och svarvar, och kommer inom kort även att omfatta slipning. I rollen ingår ett helhetsansvar för dina maskiner och arbeten, vilket bland annat innebär:
Självständig körning och övervakning av CNC-maskiner
Planering av det dagliga arbetet och hantering av tillverkningsorder
Verktygshantering och processnära kvalitetsarbete
Daglig tillsyn av maskiner, utrustning och arbetsmiljö
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och trivs i en miljö där teknik, problemlösning och ständig utveckling är en naturlig del av vardagen. Ditt intresse och engagemang för bearbetning gör att du gärna delar med dig av din erfarenhet, testar nya arbetssätt och bidrar till ett stabilt och effektivt produktionsflöde, alltid med stort fokus på säkerhet och kvalitet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av arbete som CNC-operatör, alternativt relevant CNC-utbildning kombinerad med praktisk erfarenhet
God datorvana för dokumentation, rapportering och produktionsuppföljning
Goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift
Vill du utvecklas vidare inom skärande bearbetning och samtidigt vara med och forma framtidens produktion med oss? Då ser vi fram emot din ansökan.
Placering och arbetstider
Denna tjänst är placerad i Kalmar, Sverige. Arbetet är förlagt till kontinuerligt skiftarbete, vilket innebär att du behöver vara flexibel och trivas med ett rullande schema.
Livet på Epiroc
När du blir en del av Epiroc kan du förvänta dig en atmosfär av kreativitet, innovation och mångfald. Du kommer att vara en del av en grupp skickliga och hjälpsamma kollegor som alla lever efter våra kärnvärden: samarbete, engagemang och innovation. Vi arbetar i en global miljö med över 113 nationaliteter.
Förutom att vi har en kultur som kännetecknas av utveckling i kombination med en bra balans mellan arbete och fritid, finns det några saker som gör oss lite extra stolta över att arbeta på Epiroc:
Globala karriärmöjligheter.
Epiroc University, för din egen kompetensutveckling.
Samhällsengagemang.
Förmånspaket, som bland annat inkluderar flexibel arbetstid och bonus.
Ansökan och kontaktinformation
Du ansöker på vår karriärsida, genom att ladda upp ditt CV (personligt brev behövs ej) och svara på några korta frågor. Ansökningar granskas löpande och vi uppmuntrar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, men senast den 31 maj 2026.
Har du frågor om tjänsten, välkommen att kontakta oss:
Lisa Ström, Rekryteringsspecialist, lisa.strom@epiroc.com
Ibro Lindh, Produktionsledare, ibro.lindh@epiroc.com
Vänligen observera att vi inte kan hantera ansökningar som skickas in via e-post. Så ansöker du
