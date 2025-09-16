CNC-operatör
Saab AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Karlskrona Visa alla verktygsmaskinoperatörsjobb i Karlskrona
2025-09-16
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
CNC-Operatör
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vi söker nu CNC-operatörer till vår unika produktion av senaste teknikens ubåtar och ytfartyg på ett av världens modernaste skeppsvarv.
I din roll kommer du att arbeta med nyinstallation, underhåll och reparation.
Du kommer vara en del i ett team som arbetar med bearbetning av material som sedan ska användas i produktion.
För att lyckas som CNC-operatör hos oss så ser vi att du är samarbetsvillig, lösningsorienterad och noggrann. Publiceringsdatum2025-09-16ProfilKvalifikationer
* Tidigare erfarenhet som CNC-operatör inom antingen svarv, fräs eller karusellsvarv
* CNC utbildning
* Goda kunskaper i ritningsläsning
* Arbetat med att ställa maskinen
* Bearbetat större detaljer
* Arbetat med Mazatrol eller Heidenhain
* Skriva program efter ritning
* Arbetat i MasterCAM
* Tidigare erfarenhet av enstyckstillverkning är meriterande
Meriterande
* Erfarenhet av mazatrol smooth eller mastercam
* Erfarenhet av manuella maskiner
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vid frågor angående tjänsten kontakta rekryterande chef Richard Pettersson Ljungberg, richard.petterssonljungberg@saabgroup.com
Vid frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Nina Renström, nina.renstrom@saabgroup.com Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_35198". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab AB Jobbnummer
9510651