Chefssekreterare till dagkirurgi
Verksamhetsområde anestesi har idag cirka 525 medarbetare och bedriver högkvalitativ anestesi-, operations-, intensiv och uppvakningsvård, där även smärtcentrum och sterilcentraler ingår. Med verksamheter både i Gävle och Hudiksvall ger vi service till samtliga opererande verksamheter inom Region Gävleborg och genomför såväl planerade som akuta åtgärder. Vi är ett välfungerande verksamhetsområde med goda samarbeten över länet. Vi är stolta över vår verksamhet och arbetar systematiskt med fokus på kvalitet och patientsäkerhet.
På dagkirurgen arbetar cirka 50 medarbetare och vi har elektiv verksamhet. Att jobba oss innebär en spännande, rolig och utvecklande arbete.
Som chefssekreterare arbetar du självständigt och brett med administrativa arbetsuppgifter och har en viktig roll för att få helheten att snurra. Du kommer att jobba nära och stötta avdelningens två vårdenhetschefer med administrativa uppgifter inom personal, ekonomi och dokumentation. Du kommer även att vara med och samordna samt planera verksamhetsdagar och andra roliga aktiviteter som skapar extra värde och glädje i arbetet.
Som chefssekreterare hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• administration i våra IT-och personalsystem (Visma-självservice och TimeCare) såsom anställnings- och avgångsrapporter, personalrapportering och schema, sjuk- och friskregistrering
• dokumenthantering och fakturagranskning
• att samordna och boka möten samt resor
• att dokumentera minnesanteckningar och protokoll
• GDPR-registrering
• registrering i operationsplaneringssystemet Provisio.
Hos oss får du
• arbeta i en spännande och händelserik arbetsmiljö i moderna lokaler
• arbeta tillsammans med härliga och stöttande arbetskamrater
• en varierad tjänst med omväxlande arbetsuppgifter
• förmånligt friskvårdsbidrag.
Läs mer om våra olika förmåner på Region Gävleborgs hemsida!
Vi söker dig som är flexibel och självständigt kan organisera samt prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och kan på egen hand lägga upp planeringen för hur de ska utföras. Då arbetet innebär nära samarbete med andra yrkesprofessioner ser vi att du är tillmötesgående i ditt bemötande samt har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra.
I rollen som chefssekreterare ska du inneha
• eftergymnasial utbildning inom personal-, beteendevetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant. Alternativt dokumenterad arbetslivserfarenhet inom administration
• tidigare erfarenhet av administrativt arbete, gärna med inriktning mot personaladministration men det är inget krav
• goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal som skrift.
För den här rollen är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig verksamhet och/eller sjukvårdsorganisation. Vi ser även att det är meriterande om du tidigare har arbetat i IT-systemen Visma-Självservice, TimeCare, Agresso och Proceedo, men det är inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kompetenser.
Tycker du arbetet låter spännande? Välkommen med din ansökan.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
