Vi på Future People söker en chefsassistent till myndighet inom elkraft i Sundbyberg. Som konsult hos oss får du möjlighet till ett spännande uppdrag samtidigt som du fortsätter att utvecklas inom ditt kompetensområde. Du blir anställt på Future People och jobbar ute på plats hos vår kund. Vi är mycket måna om att du ska trivas hos oss och på ditt uppdrag. Hos oss är du en viktig och uppskattad person, både som anställd och som kollega.
Ta nästa steg i karriären och utvecklas tillsammans med oss!
Vår kund är en myndighet som förvaltar stamnätet för elkraften i Sverige. De bedriver även forskning- och utvecklingsprojekt på många områden för att främja ny teknik. Myndighetens arbete påverkar samhället socialt, miljömässigt och ekonomiskt, dels lokalt och nationellt men också globalt genom myndighetens leverantörskedjor. Här får du vara en del av ett samhällsviktigt uppdrag.
Division Nät är en av tre divisioner inom ett nationellt elnätbolag och ansvarar för att på ett affärsmässigt sätt bygga och förvalta ett kostnadseffektivt, driftsäkert och miljöanpassat kraftöverföringssystem. Divisionen ansvarar för förvaltning och underhåll av anläggningar samt genomför investeringar, tillståndsprocesser och framkomlighetsfrågor kopplade till utbyggnaden av det svenska stamnätet.
Organisationen befinner sig i en stark utvecklingsfas där fokus ligger på att bibehålla en stabil förvaltning, stärka ägar- och beställarrollen samt möta den ökade investeringstakten som krävs för energiomställningen och framtidens kapacitetsbehov.
Till divisionsstaben söker vi nu en erfaren chefsassistent som vill bidra till ett effektivt administrativt stöd i en komplex och samhällsviktig verksamhet.
Om rollen
Som chefsassistent kommer du att vara ett centralt stöd för avdelningen Ledningsprojekt och dess sektionschefer. Du kommer att arbeta både operativt och strategiskt med planering, samordning och uppföljning av administrativa och koordinerande uppgifter.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Dokumentation och diarieföring i Signe och W3D3
Mötes- och konferensbokningar samt reseplanering
Intranätsredaktör och ansvar för intern information
Samordning av utbildningar och deltagaradministration i SABA
Delprojektledning inom linjeuppdrag och verksamhetsprojekt
Protokollskrivning vid styrgrupps- och ledningsmöten
Fakturahantering och beställningar i självserviceportalen
Koordinering av sektions- och leverantörsmöten
Stöd vid onboarding och offboarding av medarbetare
Hantering av delegeringar, avtal och säkerhetsklassning (SUA/SSB)
Projektadministration och support till sektionschefer och avdelningschef
Kravprofil
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, HR, administration eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Minst 8 års erfarenhet som chefsassistent, med inslag av kvalificerad koordinering och administration
Minst 5 års erfarenhet av arbete i MS Office (Excel, Word, PowerPoint och Outlook)
Minst 5 års erfarenhet av att dokumentera och protokollföra styrgruppsmöten eller liknande beslutande forum
Minst 5 års erfarenhet av att kommunicera med interna och externa intressenter såsom projektledare, beställare och sakägare
Meriterande
Erfarenhet av arbete med verksamhetsutveckling
Erfarenhet av att stötta projekt, program eller chefer inom offentlig sektor
Erfarenhet av arbete inom energibranschen, särskilt inom chefsstöd eller koordinerande roller
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och självgående med en hög känsla för service. Du trivs i en roll med många kontaktytor, där du får kombinera administrativt arbete med samordning och kommunikation. Din förmåga att skapa ordning, bygga förtroende och hantera flera uppgifter parallellt kommer att vara avgörande för att lyckas i rollen.
Innan uppdraget kan påbörjas kommer en säkerhetsprövning att genomföras.
Du kommer att vara anställd av Future People och arbeta som konsult hos vår spännande kund.
För oss är det viktigt att varje kandidat ska få en positiv upplevelse hos oss och vi håller dig uppdaterad under hela processen. Du behöver aldrig undra vad som händer och hur just du ligger till i rekryteringsprocessen. Som anställd hos oss kan du lita på att vi kommer hjälpa dig att nå dina karriärsmål. Vi finns som en partner genom din yrkesmässiga karriär.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Omfattning: Heltid till den 30/1-2028
Start:6/1-2026
Sista ansökningsdagen: 14/11-2025
Vi har ej möjlighet att ta emot ansökningar via e-mail med anledning av GDPR. Har du frågor om rollen eller undrar hur processen ser ut framöver får du gärna kontakta oss. Vi som arbetar med processen på detta uppdrag är Therese Lönnberg, du når mig på therese.lonnberg@futurepeople.se
och Liv Hedström, liv.hedstrom@futurepeople.se
. Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter. Vi går igenom ansökningarna löpande och i konsultvärlden går processerna oftast snabbt. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
