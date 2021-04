CFO till börsnoterat bolag i Malmö - Mpya Finance AB - Ekonomichefsjobb i Malmö

Mpya Finance AB / Ekonomichefsjobb / Malmö2021-04-14Mpya Finance har nu via ett searchuppdrag från vår kund fått förtroende att hjälpa dem rekrytera sin nästa lysande ekonom. Mpya Finance är det nytänkande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi. Tanken med Mpya Finance är enkel. Vårt mål är att skapa en arena där briljanta människor vill arbeta och trivas. Vår passion och vårt nytänkande ger en grund för individer, kollegor och kunder att växa och utvecklas - och att varje dag jobba för att vara den bästa arbetsgivaren och rekryteraren i vår bransch. Vi lever våra ledord - enkelhet, engagemang och delaktighet.Vi kommer självklart berätta mer om vår kund och om rollen. Varmt välkommen med din ansökan!Vi söker en engagerad CFO till ett litet börsbolag i Malmö. Bolaget är i en spännande tllväxtfas och söker nu en operativ CFO som kan vara med på den fortsatta tillväxtresan. Detta är ett dynamiskt bolag som gör gott! Du får en nyckelroll i organisationen och blir ansvarig för att driva företaget och dess ekonomifunktion i rätt riktning för att nå uppsatta mål. I denna roll så kommer du att ha möjlighet att vara med och påverka och bidra till resultatet. Du har ansvar för finansteamet och du rapporterar till VD.Har du bred erfarenhet inom ekonomi och tidigare haft en roll i ett börsnoterat bolag samt har en vilja att effektivisera och bygga struktur? Då kan detta vara din nästa utmaning!Huvudsakliga arbetsuppgifter:Ansvarig för att bolaget har effektiva verktyg och funktioner för god Bolagsstyrning/Corporate GovernanceStödja att bolaget följer de krav som följer med att vara ett listat bolagBygga struktur för riskhanteringPresentera och utarbeta ekonomiska prognoser och finansplanerSäkerställa korrekt och snabb rapportering och kontroll av företaget på ett sätt som överensstämmer med reglerna för listade bolag och enligt IFRSPresentationer för investerare och nuvarande och blivande ägareVara en del av ledningsgruppen och planera och delta på styrelsemötenVem letar vi efter?För att trivas i rollen som CFO bör du vara en kommunikativ och resultatorienterad person som trivs i en start up-miljö. Du är driven, självgående och motiveras av att förbättra och vidareutveckla verksamheten. Vi söker dig som har en akademisk examen och erfarenhet från till exempel en roll som ekonomichef eller liknande och som vill ta nästa steg i din karriär. Du har erfarenhet av arbete i ett börsnoterat bolag och har god kunskap i IFRS. Du är trygg i dig själv och van vid att fatta självständiga beslut. Som person är du ansvarstagande, förtroendeingivande, noggrann och prestigelös. Du har goda kunskaper i Excel samt i svenska och engelska i såväl tal som skrift.Har vi väckt ditt intresse?Vi ser fram emot att få din ansökan via mpyafinance.se så snart som möjligt. Har du frågor kring tjänsten kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Kristina Bennet på kristina.bennet@mpya.se 070-375 50 75 eller Amelie Rijpma på amelie.rijpma@mpya.se 070-996 61 76. Intervjuer och urval kommer att ske löpande så skicka gärna in din ansökan snarast möjligt.Varmt välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-04-14Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-13Mpya Finance AB5689690