CE-chaufför, Stockholm extrajobb
Sundsvalls Expressbyrå AB / Fordonsförarjobb / Stockholm Visa alla fordonsförarjobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sundsvalls Expressbyrå AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Norrköping
, Örebro
, Jönköping
eller i hela Sverige
Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Stockholm.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 115 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.
Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför. Arbetstider kan variera, oftast är arbetspassen lagt på kväll/natt/fm. Vi ser gärna att du har en annan inkomst att luta dig emot. Vi letar efter dig som studerar, pensionär eller önskar ett extrajobb.
I Stockholm utgår merparten utav turerna från Älvsjö, men kan förekomma att börja i Veddesta eller Rosersberg.
Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
ADR är meriterande!
Lön enligt kollektivavtal.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se Arbetsgivare Sundsvalls Expressbyrå AB
(org.nr 556236-8729) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Stockholm Jobbnummer
9546693