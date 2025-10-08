CE-chaufför, Stockholm extrajobb

Sundsvalls Expressbyrå AB / Fordonsförarjobb / Stockholm
2025-10-08


Välkommen att söka tjänsten som CE-chaufför till vår avdelning i Stockholm.
Sundsvalls Expressbyrå har verkat i transportbranschen i över 115 år. Företaget präglas av en familjär atmosfär där vi hela tiden har stort fokus på arbetsmiljö och trivsel.
Vi har huvudkontor i Sundsvall med filialer i Stockholm (Älvsjö) och Göteborg (Alingsås). Vi har även mindre depåer på andra orter.

Till den här tjänsten söker vi en noggrann, engagerad och flexibel CE-chaufför. Arbetstider kan variera, oftast är arbetspassen lagt på kväll/natt/fm. Vi ser gärna att du har en annan inkomst att luta dig emot. Vi letar efter dig som studerar, pensionär eller önskar ett extrajobb.
I Stockholm utgår merparten utav turerna från Älvsjö, men kan förekomma att börja i Veddesta eller Rosersberg.

Krav för tjänsten är: CE, YKB samt digitalt förarkort.
ADR är meriterande!

Lön enligt kollektivavtal.

Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: jobb.stockholm@sundsvalls-express.se

Arbetsgivare
Sundsvalls Expressbyrå AB (org.nr 556236-8729)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Sundsvalls Expressbyrå - Stockholm

Jobbnummer
9546693

