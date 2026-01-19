Case manager
2026-01-19
Sigtuna kommun är en plats med stor spännvidd. Här ryms levande landsbygd, småstad och en internationell flygplats. Ett rikt kulturarv och kulturell mångfald. En stolt historia och stora framtidsplaner. Kanske är det därför drivkraften är så stark att växa, förändras och utvecklas. Det är också därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du del av en trevlig och prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande men alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Socialförvaltningen har ett brett ansvarsområde där myndighetsutövning och förebyggande insatser ingår, med mottagnings- och utredningsenhet, öppenvård, familjerätt, ekonomiskt bistånd och operativ enhet som arbetar med förebyggande insatser.
Nu söker vi en Case manager som skall arbeta i projektet "steg mot försörjning". Projektet handlar om att ge invånare som står långt ifrån arbetsmarknaden ett samordnat och individanpassat stöd för att kunna närma sig en självförsörjande sysselsättning. Inom projektet tillämpas en evidensbaserad arbetsmetod, case management. Metoden består av arbetsmarknadsrehabiliterande insatser för att överbrygga hinder och gradvis möjliggöra för deltagare att hitta arbete eller påbörja studier.
Som Case manager har du fokus på att skapa kontakter med arbetsgivare som kan anställa och verka för att sammanföra deltagare och arbetsgivare.
I rollen ingår att stötta både deltagare och de arbetsgivare som tar emot individerna för att möjliggöra en varaktig anställning.
Du samarbetar internt med kollegor och verksamheter samt externt utifrån arbetets behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en socionomutbildning eller annan akademisktutbildning som arbetsgivaren bedömer som passande för tjänsten.
Du har erfarenhet av arbete med individer som har behov av ett samordnat stöd. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med evidensbaserade arbetsmodellen Case management, Supported Employment eller BIP.
I tjänsten ingår besök ute hos företag och du som söker behöver därför ha B-körkort.
Du är strukturerad, målmedveten, resultatorienterad och har god samarbetsförmåga. Du är trygg i att stötta individer som har olika begränsningar. Du inger hopp och tron på deras förmågor att komma över sina hinder för att arbeta eller studera. Du har förmåga att övertyga och ge stöd till arbetsgivare att acceptera att ta emot och pröva deltagare i sina företag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Din ansökan gör du enkelt genom att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor kopplade till denna tjänst. Vi ber dig dock att inte bifoga personligt brev.
Inledningsvis är tjänsten till 2026-12-31 men goda möjligheter till förlängning finns.
I den här rekryteringen genomförs ekonomisk och juridisk bakgrundskontroll på slutkandidaten som en del i Sigtuna kommuns trygghets- och säkerhetsarbete. Blir du vår slutkandidat kommer du att få mer information och kontrollen görs givetvis med ditt samtycke.
Som anställd i Sigtuna kommun får du ta del av en rad förmåner, bl.a. blir du automatiskt medlem i Personalklubben där du kan ta delta i olika aktiviteter. Läs gärna mer om våra andra förmåner och hur det är att jobba hos oss i Sigtuna kommun!https://www.sigtuna.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Ersättning
