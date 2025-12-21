Campingvärd / Städ

Tjust Fritid AB / Städarjobb / Valdemarsvik
2025-12-21


Vill du ha ett omväxlande sommarjobb i fantastisk miljö? Vi söker dig som vill bli en del av vårt härliga team på KustCamp Ekön - en fyrstjärnig camping med ett fantastiskt läge i Gryts skärgård. Här lägger vi stor vikt vid laganda, glädje och att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse.

Publiceringsdatum
2025-12-21

Om tjänsten
Som städare ansvarar du för att våra stugor, servicehus och allmänna lokaler är rena och välkomnande. Du ser också till att campingområdet är i fint skick. Arbetet är varierande och kan ibland kombineras med enklare uppgifter i vår kiosk.
Exempel på arbetsuppgifter:
Städning av servicehus, stugor och gemensamma utrymmen
Hålla campingområdet rent och snyggt
Tvätta och hålla ordning på städmaterial
Besvara gästernas frågor ute på området

Profil
Vi söker dig som är:
Noggrann, ansvarsfull och trivs med ordning och reda
Serviceinriktad och tycker om att möta människor
En glädjespridare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Flexibel och klarar av att arbeta i ett högt tempo

Det är viktigt att du är påläst om området, eftersom även städpersonalen får frågor om campingens utbud och aktiviteter.
Vi erbjuder:
Ett spännande och omväxlande arbete i fantastisk miljö
Ett härligt team som stöttar varandra
Personalboende vid behov (begränsad tillgång - ange i ansökan)

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan annonsens slutdatum.
Välkommen att bli en del av vårt team - tillsammans skapar vi sommarens bästa upplevelser!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: jobb@campa.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Housekeeping Ekön".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tjust Fritid AB (org.nr 556352-3157), http://www.campa.se
Ekövägen 1 (visa karta)
615 95  VALDEMARSVIK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
KustCamp Ekön

Jobbnummer
9658288

