Kreditchef till Creditstar Sweden AB
Amendo Konsult & Rekrytering AB / Bankjobb / Göteborg Visa alla bankjobb i Göteborg
2026-06-03
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Om rollen Vi söker en erfaren Kreditchef som leder och vidareutvecklar vår kreditfunktion i Sverige. Du säkerställer att utlåningen följer Finansinspektionens regelverk, konsumentkreditlagen, AML, GDPR samt övrig relevant svensk och europeisk lagstiftning.
Rollen kombinerar strategiskt ansvar för kreditrisk med operativt ledarskap. Du driver kreditstrategin, säkerställer en hållbar portfölj och bidrar till tillväxt genom effektiva och kundcentrerade processer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Leda, coacha och utveckla det operativa kundserviceteamet
Personal och budgetansvar för kreditavdelning samt ingå i ledningsgrupp.
Bygga skalbara strukturer och driva automatisering och operativ effektivitet
Samarbeta med teamen inom Compliance, Legal, Data och Finance
Utveckla kreditmodeller, beslutsprocesser och riskbaserad prissättning med fokus på att balansera tillväxt, risk och kundupplevelse
Utveckla och implementera kreditstrategi, policyer och kreditbedömningsstandarder i linje med regelverk
Säkerställa ansvarsfull utlåning och efterlevnad av svenska och europeiska krav
Övervaka och analysera kreditportföljen samt driva förbättringar
Presentera analys och rekommendationer till ledning och styrelse samt hantera externa relationer såsom exempelvis tillsynsmyndigheter och revisorer.
Kvalifikationer Vi söker dig som har en akademisk examen inom finans, ekonomi, matematik eller närliggande område och minst fem års erfarenhet från ledande roller inom kreditrisk, gärna från bank, fintech eller konsumentfinans. Du har dokumenterad erfarenhet av kreditgivning till konsumenter samt god kunskap om det regelverk som omgärdar kreditmarknadsbolag. Du besitter en djup förståelse för konsumentkreditlagsstiftning, ansvarsfull kreditgivning, kreditriskhantering samt är väl införstådd med krav inom regelefterlevnad, styrning och kontroll.
Du har erfarenhet av arbete med IFRS 9, kreditbedömningsmodeller, portföljanalys och riskstyrning, och är van vid att balansera kommersiell tillväxt med sund riskhantering. Vidare har du dokumenterad ledarerfarenhet och är bekväm i samarbeten med både tvärfunktionella team och seniora intressenter.
Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet av att bygga eller skala kreditorganisationer och arbetssätt, samt att du arbetat nära produkt- och techteam för att utveckla kreditbeslut och förbättra operativ effektivitet.
Som person är du analytisk och noggrann med hög integritet. Rollen innebär att du naturligt kan växla mellan strategiska och operativa arbetsuppgifter och perspektiv.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
Om Creditstar Sweden AB
Creditstar Group är en snabbväxande koncern med huvudkontor i Tallinn, Estland, och med verksamhet på flera europeiska marknader. Vi är ett konsumentinriktat fintechbolag med visionen att hjälpa våra kunder leva sitt bästa finansiella liv. Våra kunder står i centrum för allt vi gör och vi arbetar kontinuerligt för att erbjuda finansiella produkter som är pålitliga, innovativa och anpassade efter kundernas behov.
Våra värderingar bygger på tillväxt, kundfokus, professionalism, innovation och effektivitet. Det innebär att vi ständigt utvecklas, arbetar med hög integritet och ansvarstagande, utmanar arbetssätt och fokuserar på att skapa verkligt värde.
Koncernen firar 20-års jubileum i år och befinner sig mitt i en spännande tillväxtfas. Som en del av vår satsning byggs nu ett svenskt lokalt team upp med ett tydligt mål att etablera en stark närvaro och expandera.
Vad vi erbjuder Vi erbjuder en unik möjlighet att forma och leda kreditfunktionen i ett växande finansiellt bolag, där du får stort ansvar och reellt inflytande över både strategi och operativ utveckling. Du blir en del av en dynamisk och internationell arbetsmiljö med snabba beslutsvägar, där initiativ och nytänkande uppmuntras.
Hos oss får du en flexibel och modern arbetskultur, konkurrenskraftig ersättning samt goda möjligheter till fortsatt karriär- och ledarskapsutveckling. Tjänsten kan vara både i Göteborg och Stockholm.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
Följ oss gärna på Linkedin, Instagram och Facebook.
Frågor och kontakt I denna rekrytering samarbetar Creditstar Sweden AB med Amendo. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Heléne Hansson på helene.hansson@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, 30 juni, är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan!
#LI-HH1
#chef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7815858-2033955". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Konsult & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), https://jobb.amendo.se
Sankt Eriksgatan 6 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
Amendo Jobbnummer
9945780