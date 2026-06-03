Mekanikkonstruktör till kund i Göteborg
Framtiden i Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Göteborg Visa alla maskiningenjörsjobb i Göteborg
2026-06-03
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Vill du arbeta med produktutveckling i en teknisk miljö där du får kombinera konstruktion, problemlösning och praktiskt ingenjörsarbete? Nu söker vi en mekanikkonstruktör till ett mindre teknikutvecklingsbolag där du får vara med och utveckla produkter från idé till färdig lösning tillsammans med elektronik- och mjukvaruutvecklare.
Om rollen
Som mekanikkonstruktör blir du en del av ett tvärfunktionellt utvecklingsteam bestående av elektronikingenjörer, mjukvaruutvecklare och projektledare. Du ansvarar för den mekaniska konstruktionen i projekten och arbetar nära framför allt elektronikteamet för att säkerställa att mekanik och elektronik fungerar tillsammans på bästa sätt.
Arbetet sker huvudsakligen i SolidWorks och omfattar konstruktion av produkter i bland annat metall, plast och trä. En stor del av vardagen handlar om att utveckla smarta mekaniska lösningar där exempelvis kretskort, displayer och annan elektronik ska integreras i produkterna. Projekten varierar i omfattning och längd, vilket ger en omväxlande vardag med många olika tekniska utmaningar.
Rollen är främst inriktad på konstruktion och CAD-arbete, men du får även möjlighet att följa produkterna genom utvecklingsprocessen och vara delaktig i framtagningen av prototyper.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och har ett genuint intresse för mekanik och teknik. Du trivs i en miljö där du får ta ansvar, driva ditt arbete framåt och samarbeta med andra tekniska specialister.
Som person är du logiskt tänkande, initiativtagande och vågar ta plats när det behövs. Du uppskattar att arbeta nära tekniken och motiveras av att hitta smarta och praktiska lösningar på tekniska problem.
Skallkrav
Utbildning inom maskinteknik, mekatronik eller liknande
Erfarenhet av mekanikkonstruktion
Goda kunskaper i SolidWorks eller Creo
Svenska och/eller engelska i tal och skrift
Meriterande
Praktisk teknisk bakgrund från verkstad, tillverkning eller liknande
Kunskap om CNC-bearbetning eller CNC-beredning
Om kundföretaget
Vår kund är ett teknikutvecklingsbolag som hjälper andra företag att utveckla och förbättra tekniska produkter. Verksamheten omfattar hela utvecklingskedjan – från konstruktion och prototypframtagning till produktionsstöd. Bolaget arbetar med kunder inom flera olika branscher och erbjuder en varierad vardag där teknik, innovation och problemlösning står i centrum.
Som medarbetare blir du en del av en mindre organisation med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka både projekt och tekniska lösningar.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag.
För denna tjänst kommer du inledningsvis vara anställd via oss på Framtiden, för att sedan ha möjlighet att gå över till kundföretaget.Publiceringsdatum2026-06-03Anställningsvillkor
Start: Enligt överenskommelse
Ort: Göteborg
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ZR_52703_JOB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framtiden i Sverige AB
(org.nr 556686-5142), https://www.framtiden.com
400 10 ASKIM Arbetsplats
Framtiden AB Kontakt
Saga Fjellström saga.fjellstrom@framtiden.com Jobbnummer
9945763