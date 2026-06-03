Resurser till Kevinge anpassad skola, Danderyds kommun
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2026-06-03
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Var med och gör Sveriges bästa kommun ännu bättre. Danderyds kommun erbjuder gemenskap, utveckling och delaktighet på jobbet. Vi gör skillnad och skapar värde i vardagen i dialog med alla som lever, bor och verkar här. Genom närhet och korta beslutsvägar får du möjlighet att ta ansvar och jobba med både delar och helhet i ditt yrke. Här växer vi tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor i trädgårdsstadens vackra miljö. Ta steget till ett utvecklande och hållbart arbetsliv i en lagom stor kommun nära allt.
Hos oss får du ta ansvar och arbeta både med helhet och detaljer, tack vare korta beslutsvägar och ett tillitsfullt klimat. Här växer du tillsammans med engagerade invånare, företag och kompetenta kollegor – i en vacker miljö nära allt.
Just nu söker Kevinge anpassad skola flera resurser. Tjänsterna är tidsbegränsade (Särskild visstidsanställning och vikariat) på 50-100% med start i augusti 2026.
Kevinge anpassad skola är centralt belägen nära Danderyds centrum och Kevinge golfbana. På skolan går det ca 18 elever i tre klasser med inriktning ämnen åk 1-6 och ämnesområde för barn i åk 1-9. Här arbetar personalen i välfungerande arbetslag tillsammans med engagerade och erfarna kollegor. Tillsammans skapar vi en trygg och utvecklande miljö där varje elev utifrån sina förutsättningar får möjlighet att nå sin fulla potential.
Känner du att detta kan vara rätt för dig? Varmt välkommen att bli en del av oss!
4 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som resurs är du en viktig del av elevernas hela skoldag. Du arbetar både omsorgsinriktat och pedagogiskt för att skapa trygghet, struktur och goda relationer. Du stöttar eleverna socialt och kunskapsmässigt i undervisningen samt bidrar till att fritidshemmets verksamhet blir meningsfull, tillgänglig och utvecklande.
Arbetsuppgifter som kan ingå i ditt arbete som barnskötare är:
• Hjälpa elever så att läraren kan fokusera på undervisningen
• Hjälpa elever i det dagliga omsorgsbehovet gällande kläder, hygien, mat osv
• Vara läraren behjälplig i undervisningen och stötta elever i lärandet
• Arbeta för att hela klassen ska ha trygghet och studiero
• Följa elever på nära håll så att de får stöd i sitt lärande och med sociala situationer
• Samla in information och sammanställa underlag kring elevers utveckling socialt och kunskapsmässigt
• Delta vid möten, såsom elevhälsokonferenser, elevhälsoteam, utvecklingssamtal eller andra samtal kring elever
• Vid behov ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare
• Vid behov kunna vikariera i klass vid lärares tillfälliga frånvaro (gäller endast om du arbetar under skoltid)
Du arbetar utifrån läroplansmålen i LGRa22 och är med i planering, genomförande och utvärdering av fritidshemmets pedagogiska verksamhet tillsammans med dina kollegor i arbetslaget. Som resurs stöttar du eleverna i deras utveckling och säkerställer en trygg miljö.
Om tjänsterna, då vi söker flera resurser:
• Arbetstider mellan 07:00-17:30
• Vikariat och särskild visstid
• Tjänstgöringsgrad 50-100% utifrån om du arbetar både på skola och fritids eller endast i en av verksamheterna
Du kommer att ingå i ett nära samarbete med lärare i fritidshem, förskollärare, lärare samt övrig personal i verksamheten. Verksamheten bygger på gemensamt beslutade strukturer, pedagogiska metoder och anpassningar. Alla medarbetare förväntas arbeta konsekvent utifrån verksamhetens gemensamma förhållningssätt för att skapa igenkänning och trygghet för eleverna.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet och kunskap om elever i anpassad skola
• Har mycket goda kunskaper i svenska (både tal och skrift)
Det är även meriterande om du:
• Är utbildad Barnskötare eller har likvärdig utbildning/erfarenhet
• Erfarenhet av att arbeta med elever med IF
• Erfarenhet av arbete på fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet
• Erfarenhet av arbete i integrerat (åldershomogent) fritidshem
Vi söker dig som visar på en god samarbetsförmåga med kollegor, föräldrar och barnen med ett prestigelöst fokus på verksamhetens gemensamma mål. Som person är du trygg i dig själv och i din roll och du är säker och stabil i nya sammanhang där både barnen samt föräldrarna finner en trygghet hos dig. Vidare behöver du vara positiv, flexibel och lågaffektiv i ditt bemötande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Med hänvisning till skollagen måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas. Beställning av ett sådant kan göras på www.polisen.se
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Besök gärna vår jobbportal https://www.danderyd.se/ovriga-verksamheter/jobba/
om du vill veta vad våra chefer säger om kommunens uppdrag och utvecklingen framåt. Här kan du också samla information, bland annat om våra förmåner. Mer information om vår verksamhet hittar du på www.danderyd.se.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.
Betyg och övriga handlingar tar du med vid en eventuell intervju.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329799". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Danderyds Kommun
(org.nr 212000-0126)
Golfvägen 18-20 (visa karta
)
182 11 DANDERYD Arbetsplats
Danderyds kommun, Kevingeskolan Kontakt
Rektor
Bobo Börjesson Bobo.Borjesson@danderyd.se Jobbnummer
9945774