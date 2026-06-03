Undersköterska till Valhallavägen 1C - hemtjänst
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2026-06-03
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Trivs du att arbeta i en aktiv vardag där du kan göra skillnad för andra människor? Då kan du vara vår nya undersköterska!
Vilka är vi?
Valhallavägen 1C är en hemtjänstenhet belägen i centrala Krokek med närhet till både skog, natur och fina omgivningar. Vi utför beviljade insatser i ordinärt boende för brukare i Krokek, Kolmården, Getå och omkringliggande områden. Med ett brukarorienterat förhållningssätt arbetar vi varje dag för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet för dem vi hjälper.
Hos oss får du möta människor med olika behov och livssituationer, vilket gör arbetet både varierande, utvecklande och meningsfullt. Vi arbetar nära våra brukare och värdesätter kontinuitet, gott bemötande och respekt för varje individs behov och önskemål.
Som medarbetare hos oss blir du en del av en engagerad och hjälpsam arbetsgrupp med högt i tak och god sammanhållning. Tillsammans ansvarar vi för att utveckla verksamheten och skapa en trygg och meningsfull vardag för våra brukare. Här får du möjlighet att arbeta självständigt, ta ansvar och utvecklas både professionellt och personligt.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som undersköterska i hemtjänsten har du en betydelsefull roll i att skapa trygghet och livskvalitet för våra brukare i deras egna hem. Du ger en individanpassad och professionell omvårdnad och uppmärksammar samt tillmötesgår fysiska, psykiska och sociala behov.
Du ger personlig omvårdnad som kan inkludera hjälp med hygien, påklädning och medicinhantering. Du bidrar även till en trivsam hemmiljö genom att hjälpa till med hushållssysslor som matlagning, städning och inköp. Utöver detta har du en viktig social roll där du skapar trygghet och gemenskap genom samtal, promenader eller andra aktiviteter som bidrar till brukarens välbefinnande.
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper, där ni tillsammans skapar en högkvalitativ vård och omsorg. Dokumentation är en naturlig del av ditt arbete för att säkerställa god kontinuitet och kvalitet.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska enligt Socialstyrelsens bestämmelser. Har du erfarenhet av arbete inom vård och omsorg är det meriterande och vi ser det även som positivt om du har erfarenhet av arbete inom serviceyrken.
Som person är du lugn, trygg och har lätt för att skapa goda relationer. Du samarbetar bra med andra men trivs också med att arbeta självständigt. Du ser vad som behöver göras och tar initiativ för att ge bästa möjliga omsorg. Du har gott omdöme och kan fatta välgrundade beslut samt har ett tydligt kundfokus och sätter brukarens behov i centrum.
Du är flexibel och kan anpassa dig när planer ändras i det dagliga arbetet. Du har lätt för att prioritera och hitta lösningar i olika situationer. Kvalitet är viktigt för dig och du arbetar aktivt för att upprätthålla den i ditt arbete.
Du kan uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift.
Eftersom vi är belägna i ett ytterområde behöver du ha B-körkort och med fördel även tillgång till bil för att kunna ta dig till och från arbetet. Du behöver även kunna cykla för att kunna ta dig smidigt mellan våra brukares hem i närområdet.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dag/kväll/helg
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 30 juni
Kontakt: Enhetschef Tilda Esposito, mailto:tilda.esposito@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Språktest: Som en del av rekryteringsprocessen av vård- och omsorgspersonal genomför vi språktest i svenska. Syftet är att säkerställa god och trygg kommunikation samt hög kvalitet i vård och omsorg. Testet kan även ligga till grund för individuellt anpassade språkutvecklande insatser vid behov.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
602 42 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9945777