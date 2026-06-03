Jobba som assistent hos vår glada kund i Sundbyberg
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundbyberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sundbyberg
2026-06-03
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Just nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår manliga kund i Sundbyberg, Stockholm.
Vad innebär den här tjänsten?
Kunden är en man i 20-års åldern som är i behov av att utöka sin personalstyrka med engagerade och motiverade assistenter. Kunden är i behov av sedvanligt stöd vid omvårdnad och den dagliga livsföringen. Sondmatas med PEG varav tidigare erfarenhet av av sondmatning är meriterande. Kunden har Downs syndrom och autismspektrumtillsånd och söker en assistent som är inspirerande, positiv och initiativtagande.
Kunden bor tillsammans med sin familj i ett hus i Sundbyberg, och har intressen så som att lyssna på musik, ta en fika på stan eller gå och bada.
Exempel på i uppdraget förekommande arbetsuppgifter
Av och påklädning
Personlig hygien
Rekreation och fritid
Sondmatning och skötsel av PEG
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett varierande och betydelsefullt arbete, där du som medarbetare uppmuntras att fatta egna kloka beslut. Vi har ett stort utbud av digitala utbildningar och andra verktyg för att du ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Självklart har vi även friskvårdsbidrag.
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Meriterande med erfarenhet sondmatning och skötsel av PEG
God kommunikationsförmåga i tal och skrift
Flexibel och ansvarsfull
Initiativtagande och noggrann
Om Frösunda Personlig assistans
Frösunda är en av landets ledande assistansanordnare med över 25 års erfarenhet. Det gör oss till ett tryggt företag för dig som medarbetare och för våra kunder och närstående. Vi är en ansvarsfull arbetsgivare som tar helhetsansvar för assistansen dygnet runt. Tack vare lokala kontor över hela Sverige i kombination med centrala stödfunktioner finns vi alltid här för dig och dina kunder. Som medarbetare hos oss får du ett varierande arbete och möjlighet att utvecklas. Här gör du skillnad - varje dag.
Övrig information
Anställningsform: Visstidsanställning, från och med 260801.
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Eftermiddag/kväll/natt. Jour förekommer i uppdraget.
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7822760-2033948". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), https://jobbpersonligassistans.frosunda.se
Johan Skyttes Väg 190 (visa karta
)
125 34 ÄLVSJÖ Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Jobbnummer
9945767