Timvikarier sökes till 12-årig flicka i Sollentuna!
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sollentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Sollentuna
2026-06-03
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På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker engagerade personliga assistenter till en av våra kunder i Sollentuna. Vi erbjuder ett timvikariat där man hoppar in vid behov, exempelvis när ordinarie personal är frånvarande.
Arbetspassen som förekommer:
Kl. 16:25 - 20:30 Vardag
Kl. 08:00 - 13:00/14:00 Helg
Kl. 13:00/14:00 - 20:30 Helg
Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Vår kund är en glad, busig och aktiv 12-årig flicka som bor i Sollentuna tillsammans med sin familj. Hon har balans- och koordinationssvårigheter samt autism och kommunicerar genom gester, ljud, bilder och tecken som stöd. Som assistent kommer du att stötta kunden i vardagen med moment såsom personlig hygien, av- och påklädning, måltidssituationer samt i att utveckla kommunikationen. En central del av uppdraget är att bidra till en aktiv och meningsfull tillvaro genom aktiviteter som kunden uppskattar, exempelvis simning, gymnastik och parklek.
Det finns hund i hemmet, så det är viktigt att du känner dig bekväm med hundar i närheten.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Som personlig assistent i detta uppdrag krävs ett genuint intresse för att arbeta med människor. Det är viktigt att vara lyhörd, ansvarsfull, tålmodig och positiv. Vi söker dig med barnasinnet kvar, som kan stimulera till lek och lärande samt engagerar sig i fritidsintressen såsom bad och idrott. Rollen som personlig assistent innebär ett stort ansvar och kräver respekt för både kundens och familjens integritet. Kunden önskar enbart kvinnliga assistenter.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska språket
Rökfri
Erfarenhet av att arbeta med autistiska personer
Tåla pälsdjur/ ej hundrädd
MERITERANDE
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent till barn
Pedagogisk förmåga
Kunskap i TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7845102-2033958". Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.teamtailor.com
Sköldvägen (visa karta
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191 47 SOLLENTUNA Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9945775