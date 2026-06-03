Väg- och anläggningsarbetare Eskilstuna
Svevia AB (publ) / Anläggningsarbetarjobb / Eskilstuna Visa alla anläggningsarbetarjobb i Eskilstuna
2026-06-03
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Att bygga och sköta om vägar och infrastruktur är stort. Att bidra till samhällsutvecklingen är ännu större. Hos oss får du göra både och. Nu söker vi yrkesmedarbetare inom drift, väg och anläggning till våra uppdrag i Eskilstuna med omnejd. Inom Svevia kombinerar vi det lilla företagets gemenskap och lagkänsla med storföretagets stabilitet. Här får du möjlighet att utvecklas som en specialist på väg - med engagemang, samarbete och ansvar.
Ditt uppdrag som väg- och anläggningsarbetare
I rollen som yrkesmedarbetare arbetar du nära produktionen och bidrar till att våra drift- och underhållsuppdrag fungerar i vardagen – året runt.
Arbetet omfattar drift- och underhållsuppdrag inom väginfrastruktur och tillhörande sidoanläggningar, samt förekommande mark- och anläggningsarbeten.
Det är ett praktiskt och varierande arbete som utförs utomhus året runt och innefattar bland annat:
Drift- och underhållsåtgärder i vägmiljö och kringliggande sidoanläggningar
Mark- och anläggningsarbeten i mindre och medelstora omfattningar
Skyltning samt utsättning, montering och justering av trafikanordningar
Löpande väginspektioner med tillhörande åtgärder utifrån identifierade brister
Mindre beläggningsarbeten, slåtter, slyröjning samt vinterväghållning i form av snöröjning och halkbekämpning
Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor, där samarbete och ansvarstagande är avgörande för att lyckas.
Beredskap är en naturlig del av uppdraget, framför allt under vinterperioden. Det innebär att du behöver vara beredd att rycka in när förutsättningarna förändras och bidra till att vägarna hålls säkra och framkomliga dygnet runt.
Tjänsten är på heltid och du utgår från Eskilstuna, och uppdragen kommer geografiskt att utföras i Eskilstuna med omnejd. Arbetstiden är i huvudsak måndag–fredag kl. 07:00–16:00, men arbetet är produktionsstyrt och innebär arbete på obekväm tid samt vid beredskap. På Svevia tillämpar vi individuell lönesättning.
Vem är du?
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din inställning.
För att trivas i rollen tror vi att du:
Är ansvarstagande och kan arbeta självständigt
Har ett praktiskt handlag och trivs med arbete utomhus i varierande miljöer
Är flexibel och lösningsorienterad
Bidrar till en god laganda och sätter säkerheten främst
Du är en person som ser vad som behöver göras och tar initiativ för att driva arbetet framåt – även när tempot är högt eller förutsättningarna förändras.Publiceringsdatum2026-06-03Kvalifikationer
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Vana av att arbeta digitalt och med digitala verktyg
Meriterande:
BE- eller C-körkort
Erfarenhet av drift- och underhållsarbete eller anläggning
APV eller liknande utbildningar
Erfarenhet av beredskapsarbete
Vi är övertygade om att rätt inställning, engagemang och vilja att utvecklas är minst lika viktigt som tidigare erfarenhet.
En del av något större
Svevia är i dag Sveriges största driftentreprenör. Inom drift och underhåll sköter vi bland annat sommar- och vinterväghållningen för hälften av statens vägnät. Och många kommuner, privata företag och vägföreningar anlitar oss för att ta hand om deras vägar och utemiljöer.
Hos oss bidrar du till en större helhet. Vi plogar för barnfamiljen som är på väg till fjällen. Vi gör så att näringslivets varutransporter når fram och ser till att gator, torg och parker är rena och snygga. Dessutom skyddar vi liv på vägen genom vårt erbjudande inom trafikanordningar.
Varför Svevia?
Hos oss blir du snabbt en del av laget. Vi arbetar nära varandra, beslutsvägarna är korta och det är lätt att påverka din vardag.
Du blir en del av en verksamhet där arbetet är konkret och synligt – där resultat skapas ute i produktionen varje dag. Samtidigt har du tryggheten i ett stort bolag och möjlighet att utvecklas inom både ditt yrke och organisationen.
Jag som blir din chef, Magnus Andersson, drivs av att bygga starka team och en hållbar organisation. Jag tror på ett nära ledarskap där vi tar ansvar tillsammans och har ett högt engagemang i det vi gör.
För dig som vill utvecklas finns det goda möjligheter – både att fördjupa ditt yrkeskunnande eller ta nästa steg, exempelvis mot en arbetsledande roll.
Tillsammans får vi stad och land att fungera. Vill du dela väg med oss?
Ansökan och information
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV och svara på några urvalsfrågor. Vår rekryteringsprocess bygger på ett kompetensbaserat arbetssätt, det är en förutsättning för att rekrytera kvalitetssäkert, inkluderande och fördomsfritt. Därför vill vi inte ha ett personligt brev.
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt, senast den 18 juni.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Platschef Magnus Andersson magnus.andersson1@svevia.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen kontakta Talent Acquisition Specialist Elna Sandberg, elna.sandberg@svevia.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7813889-2033938". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svevia AB (publ)
(org.nr 556768-9848), https://jobb.svevia.se
Vägmästarvägen 3 (visa karta
)
635 02 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svevia Jobbnummer
9945761