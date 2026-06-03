Gruppledare Beroendecenter Trozelli
Norrköpings kommun / Socialsekreterarjobb / Norrköping Visa alla socialsekreterarjobb i Norrköping
2026-06-03
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Vill du leda och utveckla arbetet i en verksamhet som gör skillnad för människor med beroendeproblematik?
Vi söker en erfaren och engagerad gruppledare som vill bidra med struktur, ledarskap och utveckling i en verksamhet där människors förändringsresa står i centrum.
Vilka är vi?
Beroendecenter Trozelli är en verksamhet inom socialkontoret som arbetar med stöd och behandling för personer med skadligt bruk och beroendeproblematik. Verksamheten erbjuder stödinsatser utifrån individens behov med fokus på motivation, förändring och ökad livskvalitet.
På Trozelli arbetar vi med ett professionellt och respektfullt bemötande där relationen till individen är en viktig del i förändringsarbetet. Här arbetar engagerade medarbetare med bred kompetens och stort fokus på att skapa hållbara förändringar för den enskilde.Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Som gruppledare på Beroendecenter Trozelli har du en central roll i det dagliga arbetet och ansvarar för att leda, stötta och utveckla arbetsgruppen i det operativa arbetet. Vi söker dig som är erfaren i rollen som gruppledare och som känner dig trygg i att leda medarbetare i en verksamhet med högt tempo och komplexa ärenden.
Gruppledaren arbetar på plats tillsammans med övriga medarbetare på Trozelli och är en aktiv del av det dagliga arbetet i verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med arbetsgruppen där du fungerar som ett stöd i både klientarbete och verksamhetsfrågor.
Arbetet innebär daglig kontakt med många klienter och du behöver vara trygg i att hantera behandlingsfrågor och komplexa situationer som kan uppstå i verksamheten. Du arbetar även med administrativa frågor såsom rutiner, dokumentation, planering och struktur för att säkerställa kvalitet och kontinuitet i arbetet.
I rollen ingår att leda och fördela det dagliga arbetet, handleda medarbetare samt bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner. Du samverkar med socialtjänst, sjukvård och andra samarbetspartners och bidrar till att verksamheten bedrivs professionellt och rättssäkert.
Som gruppledare förväntas du vara en tydlig och närvarande ledare som skapar engagemang, delaktighet och goda förutsättningar för samarbete inom arbetsgruppen.
Vem är du?
Vi söker dig som är socionom eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av arbete med skadligt bruk och beroende samt flerårig erfarenhet av samordnande eller arbetsledande uppdrag.
Det är meriterande om du har erfarenhet av behandlingsarbete, motivationsarbete eller arbete inom socialtjänst och beroendevård.
Som person är du trygg, stabil och professionell med god förmåga att leda och motivera andra. Du har lätt för att skapa relationer och samarbeten samt är tydlig i din kommunikation och i ditt ledarskap.
Du har förmåga att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt och kan anpassa ditt ledarskap utifrån situation och individ. Du är flexibel, lösningsorienterad och har god självkännedom. Vidare är du en person med hög integritet som agerar professionellt även i utmanande situationer och som bidrar till ett respektfullt och tillitsfullt arbetsklimat.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla verksamheten och som motiveras av att göra skillnad för människor i förändring.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Arbetstid: Kväll
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: Urval och intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag 14 juni.
Kontakt: Enhetschef Maria Larsson, maria.larsson@norrkoping.se
, eller HR-konsult, Petra Pyk, petra.pyk@norrkoping.se
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
Registerutdrag: För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning samt verksamhet för barn och ungdomar, ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKA
Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Du påbörjar din ansökan genom att klicka på ansök längst ner i annonsen. Du som har skyddade personuppgifter ska inte skicka in din ansökan via vår hemsida. Ta en direktkontakt med rekryterande chef alternativt rekryteringsspecialist för att diskutera hur du bäst ansöker utifrån ditt skyddsbehov. Kontaktuppgifter finner du i annonsen. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrköpings Kommun
(org.nr 212000-0456), https://norrkoping.se/
Värdshusgatan 5 (visa karta
)
602 33 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköpings kommun Jobbnummer
9945758