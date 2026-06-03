Vi söker barnskötare till Lackarebäcks förskolor
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2026-06-03
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I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.
Lackarebäcks förskolor är en organisation som består av fem förskolor och två rektorer som arbetar i ett delat ledarskap. Våra förskolor heter Enerbacken, Lackarebäck, Ormås, Stensjön och Svejserdalen som ligger nära varandra i Östra Mölndal. Vi ser oss som en lärande organisation där samarbete, tillit, ansvar, kollegialt lärande, glädje och humor är viktiga delar i vår kultur. Annonsen gäller rekrytering till vår organisation. När vi rekryterar är vår strävan att skapa de bästa teamen och vi gör det genom att lyssna in vilka kompetenser arbetslaget behöver och vilka kompetenser och behov de som söker tjänst hos oss har och kan erbjuda.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
På Lackarebäcks förskolor arbetar vi gemensamt med sagan som grund för undervisningen. Med ett upplevelsebaserat lärande som är lustfyllt för både barn, pedagoger och vårdnadshavare går vi tillsammans in i sagans värld, där vi möter olika sagokaraktärer i form av handdockor och genom gestaltning av oss vuxna. Sagan och dess karaktärer går som en röd tråd i allt som händer på förskolorna och tillsammans med vår helhetssyn på lärande och undervisning används sagan för att uppnå målen i förskolans läroplan. Våra förskolor är litteratur diplomerade och arbetar med språk i fokus där litteratur är en naturlig del i vår vardag. Vi samarbetar med biblioteket och får kontinuerligt besök av bokbussen. Vi är även Lekcertifierade vilket går hand i hand med vår litteraturprofil.
Vår målbild Hos oss ska människor växa präglar vår vardag. Detta gäller både små och stora. Som rektorer arbetar vi för att alla våra pedagoger ska växa inom det som man visar intresse och nyfikenhet för. På våra förskolor har vi gemensamma processgrupper och ansvarspedagoger som deltar i Mölndals stads nätverk inom miljö, språk, IKT, litteratur och skapande och som bidrar till utveckling och lärande inom organisationen. För bästa möjliga lärande och kvalitet samarbetar alla våra förskolor och delar erfarenhet, kunskap och nytänkande. Vi har gemensamma APT och studiedagar där kompetensutveckling står i fokus.
I Mölndal erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2500 kr, tillgång till individuell iPad samt utearbetskläder. Vi har ett nära samarbete med stadens specialpedagogiska team där specialpedagog, förskolepsykolog och socionom ingår. Vi har även mentorer för barnskötare i organisationen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är engagerad och ansvarsfull och som känner dig nyfiken på vårt sätt att arbeta som litteraturdiplomerade förskolor med sagan i fokus.
I din roll som barnskötare är du en nyckelperson i det dagliga arbetet. Du bidrar aktivt till att skapa en trygg, välkomnande och stimulerande miljö för våra barn, alltid med ett relationellt förhållningssätt i grunden.
Ditt uppdrag innebär att:
Genomföra planerad undervisning och aktiviteter, särskilt kopplat till litteratur och vårt nya utvecklingsarbete med rörelseglädje (Make a Move).
Aktivt delta i omsorgsarbetet och se till att varje barn känner sig välkommen och sedd.
Visa stort intresse för ditt uppdrag och bidra till en positiv och god pedagogisk verksamhet varje dag.
Ha ett gott samarbete med kollegor där alla ses som en viktig tillgång i teamet.
Du har ett positivt förhållningssätt i mötet med människor och är flexibel.
Du har goda kunskaper i svenska samt i digitala system.
Vi söker dig som är utbildad barnskötare eller har annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
I vissa tjänster krävs digital identifiering (t.ex. BankID) för att utföra arbetsuppgifter. Identifieringen används endast för att bekräfta din identitet i systemen.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mölndals Kommun
(org.nr 212000-1363)
Göteborgsvägen 11-17 (visa karta
)
431 82 MÖLNDAL Arbetsplats
Mölndals stad, Skolförvaltningen Kontakt
Rektor
Charlotta Henningsson 031-3151564 Jobbnummer
9945770