Campingbiträde
AB Vilshärads Camping / Receptionistjobb / Halmstad Visa alla receptionistjobb i Halmstad
2026-01-24
Vi erbjuder ett varierande jobb där vårt största fokus ligger på service och gästbemötande.
Därför söker vi dig som brinner för service och tycker om att arbeta med folk samt förstår vikten att få gästen att trivas och känna sig välkommen.
Att jobba hos oss på Vilshärads Camping innebär att du arbetar med allt förekommande arbete inom butik, glasscafé och reception, men det innebär även andra saker som att rensa ogräs, plocka skräp och städa golfbanorna.Publiceringsdatum2026-01-24Dina arbetsuppgifter
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat utcheckning av gäster, ge information om närområde som restauranger, aktiviteter etc. Servera kaffe och kula glass, men även att fylla upp butikshyllor och hyra ut minigolf, SUP-brädor och cyklar. Hålla rent och snyggt runt butik, reception och minigolfbanan.
Vem vi söker
Vi söker dig som är serviceinriktad och tycker om att arbeta med folk, Du ska kunna arbeta varierande tider, vardagar, morgon, kväll och helger. Du gillar noggrannhet och är stresstålig samt att du inte är rädd för att hugga i där det behövs.
Du ska kunna arbeta ensam, vara ansvarsfull, flexibel och kunna ta egna initiativ.
För tjänsten behöver man fylla 18 år senast i början av juli.
Senaste ansökningsdag 2 mars Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02
E-post: kontakt@vilsharadscamping.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Campingbiträde". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AB Vilshärads Camping
(org.nr 556165-7247), https://vilsharadscamping.se/
Vilshäradsvägen 24 (visa karta
)
305 65 VILLSHÄRAD Arbetsplats
Vilshärads Camping, AB Jobbnummer
9702876