Caféföreståndare till Ny Gemenskap i Vällingby
Ny Gemenskap Café Vällingby / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2026-03-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ny Gemenskap Café Vällingby i Stockholm
Vill du göra verklig skillnad för människor i hemlöshet, ensamhet eller annan utsatthet? Ny Gemenskap är en ideell organisation som i över 50 år har erbjudit mat, värme, stöd och viktigast av allt - medmänsklighet. Nu söker vi en caféföreståndare till vårt Café Vällingby i Västerortskyrkan.
Om verksamheten
Café Vällingby är en öppen och inkluderande mötesplats där alla är välkomna, med särskilt fokus på samhällets mest utsatta. Hit kommer människor med många olika bakgrunder och behov. Förutom frukostservering, kläd- och matkasseutdelning erbjuder vi musik- och kulturprogram, socialt stöd och vidarelänkning till andra aktörer. På plats finns två fast anställda tillsammans med volontärer, praktikanter och personer i samhällstjänst.Publiceringsdatum2026-03-10Arbetsuppgifter
Som caféföreståndare ansvarar du för helheten i verksamheten. Det innebär bland annat att:
Arbetsleda och fördela det dagliga arbetet samt utföra administrativa uppgifter och volontärsamordning.
Ansvara för inköp, enklare ekonomi och planeringen av verksamheten.
Ha kontakt och samarbete med andra organisationer som arbetar med människor i utsatthet.
Samverka nära med ansvariga på våra övriga tre caféer och arbeta i dialog med verksamhetschef.
Delta operativt i arbetet: förbereda frukost, välkomna gäster, skapa trygg samvaro, genomföra aktiviteter och säkerställa att det är ordning och städat i lokalen.
En stor del av rollen handlar om det medmänskliga mötet - att se, lyssna och skapa förtroende.
Vi erbjuder
En meningsfull och utvecklande tjänst i ett litet, varmt och engagerat team. Hos oss får du möjlighet att bidra med din erfarenhet, påverka och utveckla verksamheten och omsätta dina idéer i praktiken.
Önskade kvalifikationer
Vi söker dig som har följande utbildning:
Beteendevetare, diakon, socialpedagog, behandlingspedagog eller likande utbildning.
Erfarenhet från liknande verksamheter inom socialt arbete.
Erfarenhet av att leda medarbetare eller grupper.Dina personliga egenskaper
Du har/är
Mycket god förmåga att ge ett respektfullt och lugnt bemötande.
Lätt att skapa förtroende och relationer.
Trygg i dig själv.
En praktisk och lösningsfokuserad arbetsstil
Hög ansvarskänsla och god samarbetsförmåga.
Anställning
Omfattning: Deltid, 75 %
Start: Omgående
Sista dag att ansöka är 15 april
Adress: Solursgränd 2 i Vällingby
Ansökan: Skicka CV och personligt brev så snart som möjligt till jobb@nygemenskap.orgKontaktuppgifter för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av:
Åsa Holmsten, Verksamhetschef asa.holmsten@nygemenskap.org
| 072-401 59 77
Ny Gemenskap har 90-konto via Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: jobb@nygemenskap.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Caféföreståndare Vällingby". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ny Gemenskap
, http://www.nygemenskap.org
Solursgränd 2 (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Ny Gemenskap Café Vällingby Jobbnummer
9787657