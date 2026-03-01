Cafe'biträde
Gott&Reco AB / Restaurangbiträdesjobb / Falun Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falun
2026-03-01
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gott&Reco AB i Falun
Gott&Reco, ecocafé med en varm & välkomnande miljö på Stora Torget i Falun söker nu dig!
Vi jobbar med naturliga råvaror som är fria från gluten, och vitt raffinerat socker. Gärna ekologiskt, närproducerat och så lite tillsatser som möjligt. Här bakar och lagar vi det mesta från grunden och lagar goda soppluncher och Buddha Bowls, läckra grillade ciabattas, lattes med superpulver, rawcakes, smoothies och godaste kaffet i stan har vi hört!
Gott för kropp och själ!
Vi värnar om arbetsglädje, omtanke och personligt bemötande- hos oss ska både gäster och personal känna sig välkomna och sedda.
Vi söker nu dig som även värnar om detta samt är social trygg i dig själv och strukturerad.
Trivs du med att vara mycket kreativ och gillar att arbeta med en bred och varierad roll i cafemiljö- välkommen med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@gottochreco.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gott&Reco AB
(org.nr 556866-9948)
Stora Torget 2 (visa karta
)
791 71 FALUN Arbetsplats
Gott&Reco Jobbnummer
9769610