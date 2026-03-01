Cafe'biträde

Gott&Reco AB / Restaurangbiträdesjobb / Falun
2026-03-01


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Falun, Borlänge, Säter, Gagnef, Hofors eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Gott&Reco AB i Falun

Gott&Reco, ecocafé med en varm & välkomnande miljö på Stora Torget i Falun söker nu dig!
Vi jobbar med naturliga råvaror som är fria från gluten, och vitt raffinerat socker. Gärna ekologiskt, närproducerat och så lite tillsatser som möjligt. Här bakar och lagar vi det mesta från grunden och lagar goda soppluncher och Buddha Bowls, läckra grillade ciabattas, lattes med superpulver, rawcakes, smoothies och godaste kaffet i stan har vi hört!
Gott för kropp och själ!
Vi värnar om arbetsglädje, omtanke och personligt bemötande- hos oss ska både gäster och personal känna sig välkomna och sedda.
Vi söker nu dig som även värnar om detta samt är social trygg i dig själv och strukturerad.
Trivs du med att vara mycket kreativ och gillar att arbeta med en bred och varierad roll i cafemiljö- välkommen med din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: info@gottochreco.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "CV2026".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Gott&Reco AB (org.nr 556866-9948)
Stora Torget 2 (visa karta)
791 71  FALUN

Arbetsplats
Gott&Reco

Jobbnummer
9769610

Prenumerera på jobb från Gott&Reco AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Gott&Reco AB: