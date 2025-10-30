Byggledare till Västkustbanan
2025-10-30
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
, Halmstad
, Mölndal
, Göteborg
, Borås
Vi söker en Byggledare till Västkustbanan för Trafikverkets räkning.
Detta är ett flerårigt konsultuppdrag och stationeringsort är Varberg.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Byggledaren ansvarar för att leda och samordna entreprenader inom teknikområdena Bana, El, Signal och Telekom (BEST) på Norra Västkustbanan, Furet-Kållered. Uppdraget innebär att säkerställa att entreprenaden planeras och genomförs enligt kontrakt, tidplan, budget och myndighetskrav. Rollen omfattar uppföljning, prognoser och dokumentation samt att agera Trafikverkets representant på byggarbetsplatsen. Byggledaren bidrar med teknisk sakkunskap och stödjer projektledningen i frågor som rör ekonomi, kvalitet och miljö. Arbetet sker enligt Trafikverkets styrande dokument och handböcker. Uppdraget inkluderar även kunskapsöverföring till Trafikverkets personal.Publiceringsdatum2025-10-30Dina arbetsuppgifter
• lämna synpunkter på entreprenörens ritningar och övriga handlingar, till Beställrens granskningsansvarige.
* kontrollera ritningar och andra handlingar samt jämföra/kontrollera på plats tillsammans med projektledare tillse och säkerställa att tilldelad entreprenad genomförs i överensstämmelse med kontrakt, ritningar och andra handlingar.
• följa upp tidplan, nedlagda kostnader och övriga beställningar samt bistå med att prognostisera entreprenadens slutkostnad.
* tillse att myndigheters och beställarens krav uppfylls.
* uppföljning avseende teknik, ekonomi, tid, kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet samt vidarerapportering.
* följa upp byggmetoden och detaljerade byggplaner
* medverka vid kontakt med myndigheter, projektörer och fastighetsägare.
* hantera avvikelser.
* rapportera entreprenadens ekonomi och status månadsvis.
* följa upp och dokumentera ändrings och tilläggsarbeten samt mängdavvikelser, enligt för projektet gällande rutiner.
* delta i utvärdering och val av alternativ till tekniska lösningar, genom att medverka i projekteringsarbetet och andra möten.
* föra dagbok över projektet.
* delta i bygg- och ekonomimöten.
* delta i projektets och entreprenadens kvalitet och miljöarbete.
* medverka till att skapa bra relation till markägare/sakägare.
* tillse att entreprenörens egenkontroll med avseende på kvalitet, miljö, säkerhet och arbetsmiljö genomförs enligt överenskomna planer.
* medverka vid upphandling.
* upprätthålla kontakt med basentreprenad och externa parter som berörs av projektet
Krav (OBS, obligatoriska)
a) Mycket goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. b) Goda kunskaper om arbete i Microsoft Officepaketets programvaror främst Word, Excel,Project, PowerPoint och Outlook. c) Körkort B d) Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter såsom AB04, AMA och mät- och ersättningsregler MER, inom aktuellt område BEST. e) 10 års arbetserfarenhet som byggledare BEST eller BPU (byggplatsuppföljare) BEST frånjärnvägsprojekt.Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 15 år
Meriterande
Ha giltig behörighet som Skydds och Säkerhetsplanerare (SoS-planerare).
Lokalkännedom om signalanläggningen på sträckan mellan Furet och Kållered (Västkustbanan). Relevant utbildning på Trafikverksskolan eller motsvarande samt minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller BPU) inom signalsystem såsom ATC, vägskydd, ställverk M85 samt ställverk M95.
Relevant utbildningpå Trafikverksskolan eller motsvarande samt minst 3 års arbetserfarenhet (som byggledare eller BPU) inom Mark och Kanalisation inom järnväg. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), http://www.Centio.se Arbetsplats
Centio Kontakt
