Byggledare Stål
2026-04-16
Vi söker en Byggledare till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Göteborg.
Uppdragets omfattning varierar beroende på projektets fas och kan som mest uppgå till 100 %.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Som Byggledare stål inom Program Slussar i Trollhätte kanal ansvarar du för att bistå och stödja projektledningarna i Lilla Edet, Trollhättan och Vänersborg genom samtliga skeden av projektet. Rollen innebär att säkerställa att stålkonstruktioner projekteras och utförs enligt Trafikverkets krav, samt att bidra till kvalitet, arbetsmiljö, säkerhet och miljö i genomförandet. Uppdraget omfattar även kunskapsöverföring till Trafikverkets organisation.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
Delta i projekteringsmöten och samverka med konstruktörer och entreprenörer
Följa upp att stålkonstruktioner utförs enligt Trafikverkets tekniska krav och regelverk för stålbroar
Granska bygghandlingar, ritningar, tekniska beskrivningar, kontrollplaner samt arbets- och metodbeskrivningar avseende stålarbeten (stål, svets, rostskydd, målning, montage)
Bidra till riskanalyser och arbetsberedningar för stål- och montagearbeten
Vid behov följa upp tillverkning i verkstad och i förekommande fall utomlands
Vid behov delta vid bygg-, teknik- och samordningsmöten
Säkerställa att arbetet utförs enligt godtagna handlingar
Följa upp att riskfyllda moment utförs enligt godtagna arbetsberedningar
Följa upp montage av stålkonstruktioner på plats
Följa upp kvalitetssäkring och egenkontroller
Följa upp att arbetsmiljö- och säkerhetskrav följs på byggarbetsplatsen
Bevaka miljökrav kopplat till ytbehandling, blästring, målning och avfall
Medverka vid kontroller, provningar och besiktningar
Säkerställa att relationshandlingar och dokumentation tas fram
Delta i slutbesiktning och överlämning till förvaltning
Följa upp tidplan, kostnader och slutreglering
Krav (OBS, obligatoriska)
Examen från 4 årig teknisk gymnasieutbildning, teknisk högskoleexamen eller kombination av utbildning och arbetslivserfarenhet som Trafikverket bedömer likvärdig.
B-körkort.
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
Minst 10 års erfarenhet av arbeten med stålbroprojekt som entreprenör eller stålkontrollant. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 15 år.
Erfarenhet av arbeten med minst en (1) öppningsbar stålbro som entreprenör eller stålkontrollant. Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 5 år.
God kännedom om att arbeta utifrån lagar och förordningar, standarder, föreskrifter och Trafikverkets regelverk för broar.
Certifiering enligt TR-stål/N och K.
Certifiering FROSIO nivå II eller nivå III.
Meriterande
Du har erfarenhet av arbeten med minst en (1) klaffbro som entreprenör eller stålkontrollant.
Du har erfarenhet av arbeten med minst en (1) öppningsbar stålbro som entreprenör eller stålkontrollant där entreprenadsumman varit över 100 MSEK.
Du har hög samarbetsförmåga.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
